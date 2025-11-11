"Encarna lo que defendemos": así es TRUMP, el nuevo partido de extrema derecha que ha nacido en este país Europa

Bélgica, un país acostumbrado a la fragmentación política, suma desde ahora una nueva fuerza en su ya complejo tablero ideológico. TRUMP es el acrónimo de Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Todos Unidos por la Unión de los Movimientos Populistas), un proyecto que busca ocupar el espacio de la derecha más dura tras la disolución del movimiento Chez Nous y del antiguo Front National belga. El impulsor de la iniciativa es Salvatore Nicotra, antiguo presidente del Frente Nacional de Bélgica, quien ha vuelto a la arena política co