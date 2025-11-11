edición general
"Encarna lo que defendemos": así es TRUMP, el nuevo partido de extrema derecha que ha nacido en este país Europa

Bélgica, un país acostumbrado a la fragmentación política, suma desde ahora una nueva fuerza en su ya complejo tablero ideológico. TRUMP es el acrónimo de Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Todos Unidos por la Unión de los Movimientos Populistas), un proyecto que busca ocupar el espacio de la derecha más dura tras la disolución del movimiento Chez Nous y del antiguo Front National belga. El impulsor de la iniciativa es Salvatore Nicotra, antiguo presidente del Frente Nacional de Bélgica, quien ha vuelto a la arena política co

mmlv #2 mmlv
No cabe un tonto más
Connect #4 Connect
Da verguenza ajena. Más pelotas que Milei en la Casa Blanca xD
sotillo #1 sotillo
Así y sin mirar ya veo que unos cuantos les va venir de puta madre, no seáis tontos y votarlo ¿Qué puede salir mal? A Trump le va de puta madre
fofito #6 fofito
Suena a come pollas en grado máximo

:roll:
#3 xavigo
¿Populistas? ¿No sería mejor “Populares” a nivel de imagen?
#5 Slagathor
Hace falta ser demasiado imbécil como para atar toda tu imagen presente y futura a la de un personaje tan demente e imprevisible como Trump.
