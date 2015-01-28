edición general
15 meneos
16 clics
El embajador israelí en la UE afirma que Europa está en guerra con Irán, le guste o no [EN]

El embajador israelí en la UE afirma que Europa está en guerra con Irán, le guste o no [EN]

«El continente "está en guerra con Irán" y lo ha estado durante mucho tiempo», declaró Avi Nir-Feldklein, embajador de Israel ante la UE, en una entrevista con POLITICO, instando a Europa a respaldar sin ambigüedades los esfuerzos militares para derrocar al régimen.

| etiquetas: israel , agresión , irán
12 3 0 K 162 actualidad
17 comentarios
12 3 0 K 162 actualidad
Comentarios destacados:      
skaworld #4 skaworld *
Luego afirmó mantener una relacion romántica con Ana de Armas desde hace años.

-Ella no lo sabe y es posible que no este de acuerdo, pero le guste o no llevamos años saliendo.
11 K 160
EvilPreacher #11 EvilPreacher
#4 Ahí ha tenido suerte, porque Feijóo podría haber tenido esa realción con Ana de Armas, pero no la tuvo porque no quiso.
2 K 43
calde #6 calde *
Uy... diría que los machotes del "nuevo salvaje oeste del medio oriente", se sienten un poco solos últimamente... :roll:
4 K 75
sleep_timer #1 sleep_timer
Avi, vete a tomar por culo, puto payaso.
6 K 71
sotillo #12 sotillo
#1 ¿Salió de Irán el misil interceptado por Turquía o de fue cosa de Israel?
1 K 21
JackNorte #9 JackNorte
Nos guste o no Israel es un estado genocida y sus acciones son genocidas , Ninguna democracia auinque sea de bajo nivel deberia permitir financiar o sustentar un genocidio.
3 K 57
alfre2 #7 alfre2
Grima Lengua de Serpiente dixit.
3 K 44
efectogamonal #8 efectogamonal
El estado genocida de Israel nos tiene muchas ganas, va a ser hora de que Europa de un paso al frente, a ver si hay narices {0x1f525}
2 K 43
Kantinero #2 Kantinero
Y porqué no expulsa Europa al descalzaputas este?
1 K 22
aupaatu #10 aupaatu *
Los genocidas sionistas con miles de civiles palestinos encarcelados y asesinados preocupados por los muertos y encarcelados en Irán y su peligroso armamento nuclear siendo el único en la zona con armamento nuclear contrastado y un instinto genocida demostrado.
1 K 21
capitan__nemo #17 capitan__nemo
Mentiras nazis israelies, nazis sionistas, nazis judios israelies.
0 K 19
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Zelenskii 2.0
0 K 13
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
Deberíamos estar en guerra con israel....
0 K 9
ExLibris #3 ExLibris
Vergüenza de Netanyahu y su perro faldero de Trump
0 K 7
SantanaS #13 SantanaS
¿Esta agresividad de Israel es porque, si la jugada le sale mal, desaparece como estado?
0 K 7
Fumanchu #14 Fumanchu
¿Pero este señor quien es?
0 K 7

menéame