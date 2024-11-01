Ekaizer lo tiene claro y lo explica a la perfección: “Miguel Ángel Rodríguez cometió un delito de falso testimonio”

Ekaizer afirmó que "es falso que Miguel Ángel Rodríguez no haya mentido en sede judicial": "Es verdad que él inició la operación trasladando a los periodistas que la fiscalía general del Estado había dado marcha atrás en el pacto de conformidad que proponía la pareja de Ayuso a la Fiscalía. Es verdad que lo hizo fuera de sede judicial. Pero lo que no es cierto, y ahora miente Ayuso claramente, es que MAR dijera la verdad porque mintió en un aspecto y es objeto de falso testimonio".