Ekaizer lo tiene claro y lo explica a la perfección: “Miguel Ángel Rodríguez cometió un delito de falso testimonio”

Ekaizer afirmó que "es falso que Miguel Ángel Rodríguez no haya mentido en sede judicial": "Es verdad que él inició la operación trasladando a los periodistas que la fiscalía general del Estado había dado marcha atrás en el pacto de conformidad que proponía la pareja de Ayuso a la Fiscalía. Es verdad que lo hizo fuera de sede judicial. Pero lo que no es cierto, y ahora miente Ayuso claramente, es que MAR dijera la verdad porque mintió en un aspecto y es objeto de falso testimonio".

Veelicus #1 Veelicus
Tranquilos, mañana le juzgan por ello :roll: :roll: :roll: :roll:
1 K 27
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 A Ekaizer, por decirlo. xD
0 K 12
OCLuis #4 OCLuis
A ver si el amigo @pedrario se deja caer por aquí, que siempre hace unos comentarios muy sesudos sobre estos asuntos.
0 K 14
#5 Leon_Bocanegra
#4 si, pero los hace para defender a Ayuso y su novio o para atacar a Begoña y su marido. En esta noticia lo tendría muy difícil, así que no vendrá.
0 K 10
#3 laruladelnorte
Ekaizer recordaba que según el Código Penal, "son seis meses de cárcel y una multa".

Bueno...depende...según el juez que toque será delito o no.
0 K 10
Andreham #2 Andreham
No pasa nada, mentir no es delito.
0 K 7
#6 Samaritan *
Tranquilos, ya mintieron en sede judicial la infanta 'guapa' y M. Rajoy y no les pasó absolutamente nada.
0 K 6

