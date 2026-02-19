edición general
El ejército de EEUU, preparado para atacar Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión que tome Trump

Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción. Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación.

#6 uvi
La historia ira así:
* EEUU + Israel atacara Irán
* Irán responderá
* La UE y demás vasallos pedirán contención a Irán para evitar una escalada peligrosa.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#6 Id poniendo gasolina, la cosa va a estar fina...
#13 pirat
#6 Darth Vader la decía al personaje de Christopher Lee como general algo así como: No se ofusque con este terror tecnológico que ha creado... ni subestime el poder de la fuerza.
#19 vantablack
#6 se te olvida el paso en el que nos dan por el culo (mas de lo habitual) y se la seguimos mamando con lo que decidan
#23 DenisseJoel
#6 En la versión que nos cuenten, igual empezamos directamente por el paso 2, solo que no le llamarán "respuesta", sino "ataque".
Herumel #27 Herumel
#6 Como la respuesta de Irán con un misil supersónico sea pegar un pepinazo al Gerald Ford como dijo Alí Jamenei veremos en que acaba, todo esto por Vasallaje de USA a Israel, como tendrá el Mossad de pillado a Trump por los huevos para que todo lo que le pidan se lo de.
GuerraEsPaz #28 GuerraEsPaz
#6 dudo que los vasallos pidan contencion o si lo hacen, seran declaraciones aisladas de los tipicos lamebotas. antes se contuvieron porque eran misiles entre ellos e israhell. ahora lo dudo porque tienen al enemigo practicamente en las puertas. el unico riesgo que le veo a la situacion es que se pueda ir de las manos y sea como el tiro que mato al archiduque de austria en el 1914
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La cosa ya está decidida. Israel lo va a tener de una manera y otra. No mueves todo ese material si no vas a atacar al 99,9%

Campaña de bombardeo a saco.
Suigetsu #9 Suigetsu
#1 También puede ser una medida de presión para las negociaciones.
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#9 Me temo que no. La cantidad de aviones cisterna cuadra con una campaña de bombardeo masivo. Si quieres presionar con un 25% de lo que han llevado, sobra.
Suigetsu #15 Suigetsu
#10 A lo mejor has de movilizar algo serio para que no se tomen esto como un farol en las negociaciones.
Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho
#10 Para que la presión resulte verídica es necesario que haya amenaza que haga ver que EE.UU. va a por todas.
#5 Alcalino
Trump necesita una guerra desesperadamente para que la gente olvide al ICE la economia.

Necesita poder decir: "yes, the economy is bad, we're at war, what do you expect?"
3 K 40
IkkiFenix #26 IkkiFenix
#5 No se, no creo que Trump quiera para nada una guerra.
Pacman #2 Pacman
Espero que después de la siesta, si puede ser.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
EEUU va minando poco a poco a los BRICS para asegurar la supervivencia del dolar.

Tan "sencillo" como eso.
1 K 29
ur_quan_master #17 ur_quan_master
Veremos las comparativas entre civiles muertos por la depresión iraní y los que lo sean por los bombas sionistas-americanas.
SeñorMarron #20 SeñorMarron
#17 Crees que aquí algún medio dará un dato cierto? O serán lo que digan los sionistas? (Los mismos que minimizan el genocidio)
vviccio #3 vviccio
Israel manda y EEUU actúa como en Irak.
#11 NO86
#3 ¿Te imaginas que todo fuera cosa de que Israel tiene todo lo de Epstein y Trump tiene miedo de que lo publiquen?
4 K 36
#24 DenisseJoel
#11 Eso sería como imaginar que el agua moja.
ElenaCoures1 #22 ElenaCoures1
#3 Me confundís
Para unas cosas USA está subordinado a Israel y para otras al revés
Qué mareo xD
#7 pirat
Va a resultar en sobreoferta de resorts turísticos por la zona...
Don_Pixote #21 Don_Pixote
Toca comprar mas bitcoin
#12 NO86
Ojalá sea cierto lo de Jameini y hundan un portaviones
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#12 Sin la inteligencia China, lo tienen realmente difícil. EE.UU va a una campaña de bombardeo de un par de semanas. Y dejar eso hecho un solar. Y si de paso eso ayuda a que la gente se levante...

Ni hablar que esto tapara muchos frentes que tiene abierto Trump.
thorpedo #25 thorpedo
#14 bombardeos = víctimas civiles por mucho que alguno le guste la idea un levantamiento del pueblo no sucederá. Y no es el fin. El fin es controlar el petroleo mundial y que Israel campe por sus anchas por la zona, con el beneplácito de los amigos del golfo
