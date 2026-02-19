El ejército de EEUU, preparado para atacar Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión que tome Trump

Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción. Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación.
| etiquetas: irán , eeuu , trump , guerra
* EEUU + Israel atacara Irán
* Irán responderá
* La UE y demás vasallos pedirán contención a Irán para evitar una escalada peligrosa.
Campaña de bombardeo a saco.
Necesita poder decir: "yes, the economy is bad, we're at war, what do you expect?"
Tan "sencillo" como eso.
Para unas cosas USA está subordinado a Israel y para otras al revés
Qué mareo
Ni hablar que esto tapara muchos frentes que tiene abierto Trump.