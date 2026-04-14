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Efecto Trump: está surgiendo un hasta ahora improbable eje Sánchez-Meloni en torno a Israel e Irán

Efecto Trump: está surgiendo un hasta ahora improbable eje Sánchez-Meloni en torno a Israel e Irán

La potente presión de Trump en la política europea está creando un eje Sánchez-Meloni en varios asuntos internacionales clave. Distanciamiento común del Gobierno de Netanyahu y acercamiento hacia las posiciones de Sánchez de Meloni que tras los disparos israelíes a cascos azules italianos de la ONU en Líbano suspendió la cooperación militar con Tel Aviv y bloqueó exportar armas. En la guerra de Irán, Meloni también se negó a poner sus decenas de bases militares a disposición de Estados Unidos. También han criticado las palabras contra el Papa.

| etiquetas: sanchez , meloni , israel , eje , genocidio
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si es que ya lo dice el refrán ... salen dos guapos y ellos se juntan. xD

Por eso Feijoo solo se puede juntar con Trump. xD
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#2 con Trump y Marcial
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HeilHynkel #18 HeilHynkel
#10

Ese es el crush de Abascal. :roll:
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Jack29 #11 Jack29 *
Meloni resulta que cuando habla de valores cristianos, lo hace más de verdad que los cristofascistas españoles, que solo quieren saquear a los demas. Y por eso cada vez me agrada mas, estando en las antípodas ideológicamente, de momento sin ser corrupta ni una tarada como Milei, Trump o Ayuso, le da mil vueltas a la derecha española.
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#14 Sacapuntas *
#11 Lo que se llama derecha civilizada. De eso en España no hay todavía. Hubo brotes, pero AP los fagocitó.
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Asimismov #17 Asimismov
#14 había dos derechas democráticas, una el PNV y otra catalana que ha desaparecido porque AC le hace sombra.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Es que hay valores que no son de izquierdas o derechas, si no de pura humanidad.

No meter misilazos a escuelas o no joder la economía planetaria por caprichos, pueden entrar en ese grupo.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
El eje de muñecos comprados por USrael en la UE está tan normalizado que dos lideres nacionales que salen diciendo cosas normales parecen novedad.
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#3 okeil
Es que se puede ser mu facha, o mu facha y gilipollas. Lo primero no es que diga mucho de la capacidad intelectual, pero lo segundo es reconocer que se tienen las neuronas justas para no cagarse encima ...
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Connect #1 Connect
Artículo entero: archive.is/JgvEv
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mariKarmo #6 mariKarmo
Que la derecha española es una panda de bazofia de personas ya lo sabemos todos.
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#15 Tensk
¿Improbable? ¿Con la "querida Giorgia"?
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#13 omega7767
"sus decenas de bases militares"

que barbaridad, decenas de bases!!!


hizo falta que israel disparara a soldados italianos para el bloqueo de armas y cooperacion militar. Que triste lo de Italia
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Asimismov #16 Asimismov
#13 la retención al soldado español en Líbano, fue un castigo a Sánchez. La cancelación de la renovación del contrato de colaboración Italo israelí es un castigo a Netanyahu por haber disparado a un soldado italiano.
Así están las cosas, no hay frente comun, pero se van aglomerado los intereses contrarios a lsrael.
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Spirito #9 Spirito *
#_2 Mal me cae Ayuso, pero tan bajo no podría caer.

Mira, mira que repelús me ha dado. :-S
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Spirito #7 Spirito *
A ver si ahora se van a liar estos dos, que Meloni es muy guapa y Sánchez muy cálido y estamos ya en tiempo de berrea. :troll:
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Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
Los que votamos Vox, estamos to locos.
El Perro lo ha vuelto hacer.
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menéame