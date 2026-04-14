Efecto Trump: está surgiendo un hasta ahora improbable eje Sánchez-Meloni en torno a Israel e Irán

La potente presión de Trump en la política europea está creando un eje Sánchez-Meloni en varios asuntos internacionales clave. Distanciamiento común del Gobierno de Netanyahu y acercamiento hacia las posiciones de Sánchez de Meloni que tras los disparos israelíes a cascos azules italianos de la ONU en Líbano suspendió la cooperación militar con Tel Aviv y bloqueó exportar armas. En la guerra de Irán, Meloni también se negó a poner sus decenas de bases militares a disposición de Estados Unidos. También han criticado las palabras contra el Papa.