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El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Las causas de esta asimetría son varias. La primera es que las empresas trasladan rápidamente las subidas del crudo porque su coste de reposición aumenta. Es decir, anticipan que reponer el combustible les será más caro. Otro de los motivos que aducen es que cuando el precio baja ellas tienen existencias compradas anteriormente a precios más altos, por lo que retrasan la bajada.

| etiquetas: cohete , pluma , petroleo , gasoil , gasolina
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Albarkas
En dos semanas no bajará porque los especuladores encontrarán cualquier excusa para volver a subir los precios.
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Kantinero #4 Kantinero
#2 Como por ejemplo que TrumPP ha descolorido , lástima no reviente
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#5 Albarkas
#4 Se tendrían que gastar todo lo que han ganado en Fortasec.
0 K 18
#10 sisi
#2 No bajara porque loa barcos siguen parados en Hormutz, y las reservas siguen bajando.
2 K 33
Alberto_Pérez_1 #12 Alberto_Pérez_1
#2 hay mercado libre.
No necesitan excusas.
Poner el precio que mayores beneficios les reportan.
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Peka #15 Peka
#12 Pero los usuarios no eligen castigar a las petroleras, si mañana todo el que puede, deja de repostar, hace un esfuerzo y el fin de semana no se va al pueblo y estira el deposito todo lo posible. En cuanto bajen las ventas ya veras si bajan el precio.

Una huelga de consumo coordinada ya verías que efectos tiene.
1 K 21
Connect #7 Connect *
Creo que no está claramente explicado. Las gasolineras tienen combustible para unos dos o tres días. Más no les suele caber.

Cuando se anuncia una subida del precio, todo el mundo corre a llenar los coches aprovechando que aún el precio es bajo, vaciando las existencias. Así que a los pocos días las gasolineras tienen que volver a comprar, pero cuando lo hacen, es ya a precios más altos. Que lógicamente se traslada al surtidor y al consumidor.

Ahora, estos días, lo que pasa es que tienen el combustible a precios altos. Se ha anunciado una bajada del precio del barril, así que los conductores esperan a ver esa bajada, de manera que los stocks caros aguantan mucho más. Y por eso tardamos más en ver reflejada esa bajada en las gasolineras.
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#9 sliana
#7 cuando se anuncia una subida es para el petróleo todavía no comprado. Suben la gasolina comprada barata aumentan el margen de ganancia. Para cuando el petróleo baja ellos estarán sufriendo aquella subida, así que no pueden bajar el precio. Problema? Te han estafado al inicio y no lo quieren reconocer. Maximizan el periodo de altos precios para llenarse los bolsillos. Sus argumentos para cuando el petróleo sube se caen en cuanto baja, no dan para más.
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Andreham #14 Andreham
#7 Es mágico cómo siempre hay una excusa, aunque sea una de niño de 5 años, para justificar las subidas.

¿Os dan descuento en las gasolineras o es que no cogéis el coche nunca?
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Peka #16 Peka
#7 Añado: Las gasolineras no suelen ser dueñas del combustible que almacenan.
Muchas trabajan en régimen de consignación: el carburante sigue siendo del operador (Repsol, Cepsa, BP, etc.) hasta que se vende.
Por eso el pedido del camión muchas veces ni siquiera lo hace el dueño de la estación, sino el propio proveedor automáticamente.
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cosmonauta #17 cosmonauta *
#7 Exactamente. Mira que es fácil de entender, pero algunos :tinfoil: prefieren ver oscuras conspiraciones.
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#8 detectordefalacias
Esto se soluciona rápido haciendo arder dos o tres gasolineras, la cuarta baja los precios al toque.
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Mark_ #11 Mark_ *
#8 contra el capitalismo especulador: violencia.

A veces funciona, otras es únicamente un recordatorio.
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sleep_timer #13 sleep_timer
Y el que haya subido el gasoil por encima de la gasolina también es culpa de la guerra. Valientes hijos de la gran puta, Repsol y toda su puta familia.
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Ilunabarra #3 Ilunabarra
Claro y cuando sube no tienen existencias. ¿Pero a quién quieren engañar?
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#6 sarri
Es decir que lo suben por previsión pero no lo bajan por el precio elevado al que han comprado. Agradecería que no se rieran en mi cara mientras me mean en la misma la verdad...
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#1 hackerman
Chorprecha, es la primera vez que pasa a la próxima deberían hacer algo los políticos :-)
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menéame