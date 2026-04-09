El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Las causas de esta asimetría son varias. La primera es que las empresas trasladan rápidamente las subidas del crudo porque su coste de reposición aumenta. Es decir, anticipan que reponer el combustible les será más caro. Otro de los motivos que aducen es que cuando el precio baja ellas tienen existencias compradas anteriormente a precios más altos, por lo que retrasan la bajada.