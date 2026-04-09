El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Las causas de esta asimetría son varias. La primera es que las empresas trasladan rápidamente las subidas del crudo porque su coste de reposición aumenta. Es decir, anticipan que reponer el combustible les será más caro. Otro de los motivos que aducen es que cuando el precio baja ellas tienen existencias compradas anteriormente a precios más altos, por lo que retrasan la bajada.
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No necesitan excusas.
Poner el precio que mayores beneficios les reportan.
Una huelga de consumo coordinada ya verías que efectos tiene.
Cuando se anuncia una subida del precio, todo el mundo corre a llenar los coches aprovechando que aún el precio es bajo, vaciando las existencias. Así que a los pocos días las gasolineras tienen que volver a comprar, pero cuando lo hacen, es ya a precios más altos. Que lógicamente se traslada al surtidor y al consumidor.
Ahora, estos días, lo que pasa es que tienen el combustible a precios altos. Se ha anunciado una bajada del precio del barril, así que los conductores esperan a ver esa bajada, de manera que los stocks caros aguantan mucho más. Y por eso tardamos más en ver reflejada esa bajada en las gasolineras.
¿Os dan descuento en las gasolineras o es que no cogéis el coche nunca?
Muchas trabajan en régimen de consignación: el carburante sigue siendo del operador (Repsol, Cepsa, BP, etc.) hasta que se vende.
Por eso el pedido del camión muchas veces ni siquiera lo hace el dueño de la estación, sino el propio proveedor automáticamente.
A veces funciona, otras es únicamente un recordatorio.