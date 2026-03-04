edición general
EEUU ha cerrado el grifo de las imágenes satelitales de la guerra de Irán. Solución de la comunidad OSINT: pasarse a China

Ante el apagón de Planet Labs, condicionada por la censura militar norteamericana hay una empresa que sigue ofreciendo imágenes satelitales casi en tiempo real. Se trata de Mizar Vision, una startup china con sede en Shanghái que no cuenta con sus propios satélites, sino que compra imágenes comerciales. Su valor es que aplica una capa de IA que detecta, geolocaliza y etiqueta activos militares casi en tiempo real y las publica en Weibo, la red social china.

YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Vaya, si ya casi han ganado la guerra por qué quieren ocultar esto? :troll:
20 K 193
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Dos notificas que se leen mejor juntas  media
14 K 149
WcPC #7 WcPC
#3 La fase de negación ya ha llegado.
La siguiente es IRA...  media
4 K 55
Thony #16 Thony *
#7 Lo he dicho ya en otro mensaje. De esta situación hay dos salidas posibes:
- Repliegue con excusas varias (fase 4)
- Bomba nuclear (fase 3)

Ojalá nos saltemos la 3, pero no la descarto :'(
1 K 21
WcPC #18 WcPC *
#16 El problema es que no veo viable el repliegue, no por el punto de vista de USA e Israel, estoy seguro que si pudieran lo harían ya.
El problema es que en la mayoría de análisis se olvida que, si Irán está pateando el culo de Israel y USA, es Irán el que decide los términos en que se termina el conflicto.
Y puede exigir mucho, para asegurarse que no vuelve a ocurrir esto.
Porque si decide volver a comportarse como el "adulto en la sala", al igual que en la guerra del año pasado, que ya aceptó la retirada...
¿Que impide a Israel volver a intentar un golpe de estado como ha intentado este año?
¿Que impide a que vuelvan a atacar el año que viene?
Pero ni USA, ni, por supuesto Israel, está dispuesto a ceder.
0 K 12
#5 Gurripander *
Al final, nos vamos a tener que informar de lo que sucede en el mundo, gracias a los chinos, vista la censura de occidente...mensaje para todos esos, que tanto cacarean, pidiendo su 'apertura', a ver si comienzan, barriendo su propia casa...
13 K 125
sat #6 sat
Cómo decir que te están dando la del pulpo sin decir que te están dando la del pulpo.
9 K 93
Cosmos1917 #1 Cosmos1917
No querían privatizar el espacio? :troll:
8 K 89
spidey #8 spidey
En unos pocos años la sinofobia americana ha convertido de facto a China en primera potencia mundial de prácticamente todo lo relevante. Justo lo contrario de lo que pretendían.
10 K 88
Spirito #12 Spirito *
#8 Algún día le pondrán a Trump una estatua naranja en China, como el mayor actor para elevarla como potencia.
2 K 29
#4 Dav3n
Por favor, que alguien ponga una buambulancia :troll:
1 K 18
Paisos_Catalans #15 Paisos_Catalans *
A ver si se les va a ir la olla y van a empezar a disparar a satelites. Que el trumpy está loco de remate.
1 K 12
Sadalsuud #13 Sadalsuud
#11 La república dependiente de mi casa... :-D
0 K 11
chemari #17 chemari
Así que el país de la censura era EEUU...
0 K 11
wachington #10 wachington
Veis el siguiente párrafo?

Cuentan en El País que los analistas se preguntan hasta qué punto el gobierno chino está alentando que se publiquen imágenes tan detalladas, con tanta precisión y en tiempo real en un contexto de tanta tensión. La empresa continúa publicando imágenes sobre los movimientos militares de Estados Unidos en la región.

Si entráis en la noticia veréis que hay un enlace en "El País", ese enlace lleva a la siguiente dirección:
www.elmundo.es/internacional/2026/03/04/69a702a4e85ece235f8b4576.html
0 K 11
#11 Alexfighter
#10 El País, El Mundo, Las Provincias, qué más da :troll:
0 K 6
borre #9 borre
Un "Vietnam" a Trump. Espero que se vayan rápido con el rabo entre las piernas, joder.
0 K 10
MisturaFina #14 MisturaFina
Toma libre mercado yankees de m......
0 K 6

