EEUU ha cerrado el grifo de las imágenes satelitales de la guerra de Irán. Solución de la comunidad OSINT: pasarse a China

Ante el apagón de Planet Labs, condicionada por la censura militar norteamericana hay una empresa que sigue ofreciendo imágenes satelitales casi en tiempo real. Se trata de Mizar Vision, una startup china con sede en Shanghái que no cuenta con sus propios satélites, sino que compra imágenes comerciales. Su valor es que aplica una capa de IA que detecta, geolocaliza y etiqueta activos militares casi en tiempo real y las publica en Weibo, la red social china.