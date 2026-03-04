EEUU ha cerrado el grifo de las imágenes satelitales de la guerra de Irán. Solución de la comunidad OSINT: pasarse a China

Ante el apagón de Planet Labs, condicionada por la censura militar norteamericana hay una empresa que sigue ofreciendo imágenes satelitales casi en tiempo real. Se trata de Mizar Vision, una startup china con sede en Shanghái que no cuenta con sus propios satélites, sino que compra imágenes comerciales. Su valor es que aplica una capa de IA que detecta, geolocaliza y etiqueta activos militares casi en tiempo real y las publica en Weibo, la red social china.
La siguiente es IRA...
- Repliegue con excusas varias (fase 4)
- Bomba nuclear (fase 3)
Ojalá nos saltemos la 3, pero no la descarto
El problema es que en la mayoría de análisis se olvida que, si Irán está pateando el culo de Israel y USA, es Irán el que decide los términos en que se termina el conflicto.
Y puede exigir mucho, para asegurarse que no vuelve a ocurrir esto.
Porque si decide volver a comportarse como el "adulto en la sala", al igual que en la guerra del año pasado, que ya aceptó la retirada...
¿Que impide a Israel volver a intentar un golpe de estado como ha intentado este año?
¿Que impide a que vuelvan a atacar el año que viene?
Pero ni USA, ni, por supuesto Israel, está dispuesto a ceder.
Cuentan en El País que los analistas se preguntan hasta qué punto el gobierno chino está alentando que se publiquen imágenes tan detalladas, con tanta precisión y en tiempo real en un contexto de tanta tensión. La empresa continúa publicando imágenes sobre los movimientos militares de Estados Unidos en la región.
Si entráis en la noticia veréis que hay un enlace en "El País", ese enlace lleva a la siguiente dirección:
www.elmundo.es/internacional/2026/03/04/69a702a4e85ece235f8b4576.html