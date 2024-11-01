EEUU ataca a Albanese: "Vivo una situación insostenible"

Sus familiares en EE. UU. se arriesgan a prisión y multas de hasta un millón de dólares si brindan asistencia financiera Hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para ciudadanos estadounidenses, además de sanciones civiles que pueden alcanzar el doble del monto de cada transacción o un máximo de 320.000 dólares por infracción: estas son las consecuencias para cualquiera que envíe o reciba dinero destinado a Francesca Albanese, jurista italiana especializada en derecho internacional y derechos humanos.