EEUU ataca a Albanese: "Vivo una situación insostenible"

Sus familiares en EE. UU. se arriesgan a prisión y multas de hasta un millón de dólares si brindan asistencia financiera Hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares para ciudadanos estadounidenses, además de sanciones civiles que pueden alcanzar el doble del monto de cada transacción o un máximo de 320.000 dólares por infracción: estas son las consecuencias para cualquiera que envíe o reciba dinero destinado a Francesca Albanese, jurista italiana especializada en derecho internacional y derechos humanos.

Urasandi
Ella sí que se merece el Nobel de la paz, no supercheeto.
escalibrur
#1 super-risketo, que además de naranja tiene pinta de manchar de la hostia
Arachne
#2 En mi pueblo se llaman "gusanitos"
#16 soberao *
#1 Además que es un premio económico y el gobierno fascista de Trump tendría que sancionar a los suecos por las transacciones del premio.
De vergüenza.
Para esto se inventó Bitcoin y por eso lo han convertido en un pozo de mierda especulativo.
d5tas
#1 Supercheeto o supercheetoh?
Urasandi
#27 No consumo. Lo he puesto de memoria

Dejemoslo en Supercheto.
d5tas
#29 deja, que es una frikada que me he sacado. Se llaman Cheetohs en la versión nazi de la tierra en DC.
HeilHynkel
Esta señora es la Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados

Nazis haciendo cosas nazis.
kaos_subversivo
Sin dinero en efectivo esta señora estaria mendigando...
Hay que tenerlo en cuenta
WcPC
#10 Una vez conocí a un tipo de Colombia que se llamaba igual que el hijo de un capo de la droga de Colombia y tras pasar por la frontera de USA le congelaron todas sus cuentas por una ley similar a esa...
Cuando lo conocí estaba bien (había vuelto a empezar al irse a vivir a casa de unos familiares en España) pero habían pasado un par de años y no tenía visos de solucionarse (cualquier cuenta que tenga en USA para pagar un abogado era inmediatamente congelada y lo más que había conseguido era que una asociación benéfica le diera cierto apoyo legal)
Por cierto, esa asociación también tuvo problemas porque consideraban que daba "soporte a los cárteles"...
La ley en USA es un cachondeo.
Sr.No
No tiene una dirección de BTC a la que hacerle transferencias? Este es uno de esos casos de uso benignos de la cadena.
4 K 56
WcPC
#5 En cuanto utilice ella esa "transferencia" ya tendrían localizada cual es su cuenta y podrían triangular quien le dio dinero...
Porque las transacciones de BTC son públicas y cualquiera puede auditarlas.
Veelicus
#9 Asi es, mucho mejor que tenga una cuenta en Monero u otros criptoactivos que no dejan huella
Sr.No
#9 hay formas de ofuscar la dirección de tu cartera y rotación con otras cadenas. Se puede ocultar.

P.S.: Por no mencionar que a ver cómo van a tomar represalias contra alguien que haga una donación desde Asia, o África, o Europa según el país.
#18 soberao
#15 O que tome represines contra varios miles de donantes. :roll:
WcPC
#15 Pero que ella habla de sus familiares que viven en USA.
Que están tomando represalias contra ellos.
Sr.No
#24 No, de que tomarían represalias si intentasen ayudarla financieramente o por otros medios y que debido a eso y a que le han congelado sus activos financieros (USA mediante) está que no aguanta económicamente. Lo cual es gravísimo por tantas razones.

Le pueden ayudar otras personas.
#17 soberao *
#9 Puede pagar con Bitcoin sin necesidad de intermediarios pero por esto está el pozo de mierda de la especulación con Bitcoin para que el precio oscile a todas horas y que ningún comercio pueda aceptar pagos en bitcoins, es inviable porque se arriesga a perder el valor de lo que acaba de cobrar en Bitcoins.
WcPC
#17 Pero en cuanto pagas una vez ya saben que has hecho esa compra y en ese momento tu historial de bitcoin sale a la luz, entonces pueden rastrear cualquier ingreso.
Por eso los que hacen cosas ilegales suelen ir a casinos que aceptan bitcoin, los gastan en juegos que pierdes un 10 o 15% y se largan con ese dinero en metálico.
#21 soberao
#19 Has hecho una transacción a otra cuenta, pero no saben ni donde (la tienda) ni con qué motivo (la compra).
WcPC
#21 ¿Te crees que USA no controla lo que hace esta mujer?
A ver, es de primero de bulli, tener vigilada a quien hostigas.
Además, ellos tienen acceso a todos los acceso que hace con tarjeta dentro del Swift (porque el dueño del sistema es USA) ya solo triangulando sus gastos "normales" o los de quienes le rodean y los usos de bitcoin lo tendrían hecho.
security_incident
#9 El tema es pagar la hipoteca, el teléfono, el seguro del coche, la compra de la semana, la ropa de los niños etc con Cripto...
#20 soberao
Lo importante es esto: "Sin embargo, hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta de Roma ni Bruselas."

Para su gobierno fascista de Meloni y para el gobierno fascista de la UE, su situación es la correcta, porque es la situación donde nos quieren a todos, o bajo la bota de los genocidas de Israel o pasando hambre sin cuentas ni posibilidad de levantar cabeza.
Este es el futuro y cada día es más el presente.
salteado3
El pais de la justicia y las libertades.

Joer, cómo está China.
Cehona
Si la libertad es eso prefiero una dictadura.
Al menos no vivo engañado.
j3j3j3j3
estoy seguro que si se queja , mas de uno aportaria dinero para que esta señora haga su trabajo, que bastante poco reconocido es por las ratas que tiene que aguantar la pobre
j3j3j3j3
#7 queja=poner numero de cuenta
frg
Está claro, Donald Trump no tiene que ganar el Nobel de la paz, tiene que ganar dos.
JanSolo
Lo que hace Trump también es terrorismo.
DenisseJoel
Mucho mejor este sistema que el de China, donde va a parar. Una relatora de la ONU, chantajeada y tratada como escoria por los gobiernos accidentales.
NeuronaSur
Pues leí Albacete!

No es Murcia pero por algo hay que empezar.
MoussaZy
Abogado el que tengo aquí colgado.
