7
meneos
64
clics
EE.UU. estudia restringir los visados como represalia a España por las bases
La Casa Blanca añade esta medida de presión, como hizo con anterioridad con Chile y determinados ciudadanos de la UE
|
etiquetas
:
visado
,
visa
,
eeuu
,
españa
,
turismo
,
pasaporte
,
trump
28 comentarios
#3
Verdaderofalso
*
Recíproco y encima pedir la cartilla con todas las vacunas al día.
Como colofón pregunta en el visado:
¿Usted ha participado o sabe de alguien que participase en crímenes de guerra o de lesa humaidad?
16
K
169
#4
Atusateelpelo
#3
Viajan a Francia y desde Francia a España.
0
K
17
#17
makinavaja
#4
No les llega para tanto... son yankis....
0
K
12
#20
Verdaderofalso
#4
ya les implica ir a Francia y quien quiere ir a Francia?
Es broma
0
K
20
#21
jonolulu
#4
¿Pero saben que Francia y España tienen frontera común?
2
K
43
#24
Atusateelpelo
#21
Claro! Y con Mexico y Argentina.
2
K
53
#25
jonolulu
#24
Eso estaba claro, pero lo de Francia no tanto
0
K
16
#5
omega7767
#3
otras preguntas: ¿condena el genocidio en Gaza? ¿como es posible que en los 90s se dijera que Iran estaba de tener armas nucleares y 30 años despues se repita lo mismo? ¿existían armas de destrucción masiva en Irak?
0
K
11
#15
luckyy
#3
genial
0
K
11
#16
pitercio
*
#3
y que les revisen los móviles y RRSS a ver si son MAGOS de esos.
0
K
18
#28
efectogamonal
*
#3
Y un mínimo de 20 años de empadronamiento en el país y de cotización a la seguridad social, para poder hacer uso y disfrute de ella sin coste alguno
1
K
38
#23
jonolulu
Ya dije hace tiempo que mientras esté este fulano no iría ni aunque me pagaran
1
K
36
#14
Spirito
Por mí se puede ir EEUU a la mismísima mierda.
2
K
27
#6
pichorro
Hoy en día, ir a los EEUU conlleva un riesgo muy grande. Yo lo evitaría mientras tengan este gobierno.
1
K
20
#8
eltxoa
#6
O cualquier otro. Yo tengo un amigo que hace unos 10 años fue de vacaciones por allí, y le confundieron alguien de la región del Cáucaso.
Se lo hicieron pasar mal.
0
K
9
#1
Toponotomalasuerte
{lol}{lol}
1
K
18
#18
Pitchford
Soy contrario a los viajes en avión, así que por mí adelante..
0
K
18
#7
Suleiman
Adelante! Ir a EEUU ahora mismo es deporte de riesgo.
0
K
11
#2
eltxoa
Pues a ver si empezamos a devolver a los turistas sanitarios estadounidenses.
Y a hacerles pagar por el gasto.
0
K
9
#9
LokoYo_
#2
Tu conoces de algun casos de turistas sanitarios estadounidenses o que se ha demostrado?
O solo has soltado el bulo para hacerte el gracioso
0
K
8
#10
eltxoa
#9
Pero si los hay a paladas en youtube. Por que hacéis gala de vuestra ignorancia?
0
K
9
#12
LokoYo_
#10
Conoces a alguno ? ¿Sabes dónde puedo encontrar uno de esos a paladas en youtube ?
0
K
8
#13
eltxoa
#12
En youtube.
0
K
9
#19
Verdaderofalso
#13
sanidadprivada.publicacionmedica.com/noticia/el-turismo-sanitario-como
0
K
20
#26
LokoYo_
*
#13
En youtube NO hay ningún video que enseñe o hable de turismo sanitario de estadounidenses. Y si hay alguno, ponlo aquí por favor.
Sí hay videos que explican cómo emigrar a Europa y cómo acceder al visado nómada. Que la forma más rápida es viajar al país como turista y aplicar al visado nómada justo desde España, donde lo recibes al mes , siempre antes de los 90 días, que pueden extender su visado de turista.
Y por cierto para acceder al visado nómada o estudiante
DEBES TENER
de forma…
» ver todo el comentario
0
K
8
#27
eltxoa
#13
a parte de los que vienen a operarse, a tener acceso a fármacos caros, hay un tipo que me resulta llamativo, y es el de aquellas que vienen a parir.
0
K
9
#11
Andreham
Puff, esto sí que me jodería personalmente y bastante.
0
K
8
#22
Nuisaint
Mientras semejante energúmeno sea presidente no pienso pisar suelo estadounidense. Leí hace no mucho el descenso persistente y prolongado del turismo en EEUU, no creo que los empresarios estén muy contentos con esos movimientos, allá él.
0
K
7
