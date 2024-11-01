edición general
EE.UU. estudia restringir los visados como represalia a España por las bases

EE.UU. estudia restringir los visados como represalia a España por las bases

La Casa Blanca añade esta medida de presión, como hizo con anterioridad con Chile y determinados ciudadanos de la UE

Verdaderofalso
Recíproco y encima pedir la cartilla con todas las vacunas al día.

Como colofón pregunta en el visado:
¿Usted ha participado o sabe de alguien que participase en crímenes de guerra o de lesa humaidad?

xD
Atusateelpelo
#3 Viajan a Francia y desde Francia a España.
makinavaja
#4 No les llega para tanto... son yankis.... :-D :-D
Verdaderofalso
#4 ya les implica ir a Francia y quien quiere ir a Francia? xD

Es broma
jonolulu
#4 ¿Pero saben que Francia y España tienen frontera común?
Atusateelpelo
#21 Claro! Y con Mexico y Argentina.
jonolulu
#24 Eso estaba claro, pero lo de Francia no tanto
omega7767
#3 otras preguntas: ¿condena el genocidio en Gaza? ¿como es posible que en los 90s se dijera que Iran estaba de tener armas nucleares y 30 años despues se repita lo mismo? ¿existían armas de destrucción masiva en Irak?
luckyy
#3 genial
pitercio
#3 y que les revisen los móviles y RRSS a ver si son MAGOS de esos.
efectogamonal
#3 Y un mínimo de 20 años de empadronamiento en el país y de cotización a la seguridad social, para poder hacer uso y disfrute de ella sin coste alguno :hug: {0x1f525}
jonolulu
Ya dije hace tiempo que mientras esté este fulano no iría ni aunque me pagaran
Spirito
Por mí se puede ir EEUU a la mismísima mierda.
pichorro
Hoy en día, ir a los EEUU conlleva un riesgo muy grande. Yo lo evitaría mientras tengan este gobierno.
eltxoa
#6 O cualquier otro. Yo tengo un amigo que hace unos 10 años fue de vacaciones por allí, y le confundieron alguien de la región del Cáucaso.

Se lo hicieron pasar mal.
Pitchford
Soy contrario a los viajes en avión, así que por mí adelante..
Suleiman
Adelante! Ir a EEUU ahora mismo es deporte de riesgo.
eltxoa
Pues a ver si empezamos a devolver a los turistas sanitarios estadounidenses.

Y a hacerles pagar por el gasto.
LokoYo_
#2 Tu conoces de algun casos de turistas sanitarios estadounidenses o que se ha demostrado?
O solo has soltado el bulo para hacerte el gracioso
eltxoa
#9 Pero si los hay a paladas en youtube. Por que hacéis gala de vuestra ignorancia?
LokoYo_
#10 Conoces a alguno ? ¿Sabes dónde puedo encontrar uno de esos a paladas en youtube ?
eltxoa
#12 En youtube.
LokoYo_
#13 En youtube NO hay ningún video que enseñe o hable de turismo sanitario de estadounidenses. Y si hay alguno, ponlo aquí por favor.
Sí hay videos que explican cómo emigrar a Europa y cómo acceder al visado nómada. Que la forma más rápida es viajar al país como turista y aplicar al visado nómada justo desde España, donde lo recibes al mes , siempre antes de los 90 días, que pueden extender su visado de turista.
Y por cierto para acceder al visado nómada o estudiante DEBES TENER de forma…   » ver todo el comentario
eltxoa
#13 a parte de los que vienen a operarse, a tener acceso a fármacos caros, hay un tipo que me resulta llamativo, y es el de aquellas que vienen a parir.
Andreham
Puff, esto sí que me jodería personalmente y bastante.
Nuisaint
Mientras semejante energúmeno sea presidente no pienso pisar suelo estadounidense. Leí hace no mucho el descenso persistente y prolongado del turismo en EEUU, no creo que los empresarios estén muy contentos con esos movimientos, allá él.
