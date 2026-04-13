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Eduardo Mendoza pide dejar de llamar Sant Jordi al Día del Libro: “Hay que decir el Día del Libro; Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer"

Eduardo Mendoza pide dejar de llamar Sant Jordi al Día del Libro: “Hay que decir el Día del Libro; Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer"  

El escritor catalán asegura que "hay que decir el Día del Libro" y que antes se le denominaba así, pero un día "Sant Jordi se metió ahí", que "era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer" sentenció. El autor recalcó que Sant Jordi "no tiene nada que ver con los libros" porque ni siquiera es el patrón de los escritores "Ha aprovechado la fecha y se ha metido ahí" subrayó . Anna Navarro, diputada de Junts,le ha respondido que "Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura. Basta de tonterías"

| etiquetas: eduardo mendoza , día del libro , sant jordi
13 3 1 K 204 cultura
17 comentarios
13 3 1 K 204 cultura
Moixa #5 Moixa
Buf. El último libro suyo que leí ya me dio pena, sigue igual.
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Poplíteo #9 Poplíteo
#5 Ah, pues deberíamos ir matándolo, y haciendo soylent con él.
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cosmonauta #12 cosmonauta *
#5 Cuando le oí pensé en su representante tirándose de los pelos.

Las ventas de libros en Sant Jordi pueden ser más del 50% de las ventas anuales para algunos títulos.

Después de esa imbecilidad, no se va a comer un polín. Los compradores, cuando vean el libro pensarán: Mira, el imbécil del Mendoza, y comprarán el de al lado.
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SerVicius #17 SerVicius
#12 No se, comprar libros por moda o por obligación apunta más a postureo que a ávidos lectores... que vamos que si ese dia hace que el top ventas sea el libro de ARQ o esa de "por mi hijo mato!" pues mira, no se si se pierde tanto, igual incluso queda espacio para escritores de verdad.
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Huginn #4 Huginn *
y seguramente no sabía leer"

Dejando de lado que es una leyenda... Dudo mucho que un patricio no supiera leer.

Dicho esto, ¿A quién le importa? :-D

Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura
Claro, como se celebra solo en Cataluña... :palm: :palm: :palm:
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mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#4 Cierto es.

Los romanos tenían que aprender a leer para que no les estafasen con el cambio.
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ghazghkull #2 ghazghkull
No digo que no tenga razón, pero siguiendo el mismo razonamiento ya podríamos llamar "Día del Sol Invicto" a la Navidad... y muchos más...
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Poplíteo #6 Poplíteo *
#2 Si, por favor, iniciemos el proceso. Libremos el calendario, las calles y plazas, los edificios públicos, los nombres de nuestros hijos del rastro patético de esa sanguinaria estafa milenaria.
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JohnnyQuest #7 JohnnyQuest
#2 Creo que esa relación ya está desfasada. Pero claro que tu argumento general me parece lógico.
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#10 Zerjillo
#2 Sería estupenda la propuesta que haces.
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#13 cybermouse
#2 Pues anda que denominar "Dia de la Madre" al de la "Inmaculada Concepción " Eso si que tiene coña xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
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SerVicius #16 SerVicius
#2 Ya nos habia convencido el primer argumento, no hacia falta que insistieses.
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Cuñado #14 Cuñado
Anna Navarro, diputada de Junts,le ha respondido que "Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura. Basta de tonterías"

A ver, señora, aclárese. ¿Es "Cataluña en su forma más pura" o "basta de tonterías"?
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pues habia cuenta que se dice que mató un dragón ... tengo yo la sospecha de que el señor este ni siquiera existió así que no podía ser ni letrado ni asnalfabestia.
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cosmonauta #1 cosmonauta *
Se había tomado algún carajillo de más. No es coña. Se puso en modo cuñao, cuñao.. No es propio de el. Las declaraciones en directo dan vergüenza ajena.
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#8 lamonjamellada
"es Cataluña en su forma más pura"

Un acto lucrativo basado en una historia inventada?

Joder, nunca pensé que lo admitiesen tan abiertamente.
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
Todo lo que sea quitar santos y vírgenes bienvenido sea.
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menéame