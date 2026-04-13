Eduardo Mendoza pide dejar de llamar Sant Jordi al Día del Libro: “Hay que decir el Día del Libro; Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer"  

El escritor catalán asegura que "hay que decir el Día del Libro" y que antes se le denominaba así, pero un día "Sant Jordi se metió ahí", que "era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer" sentenció. El autor recalcó que Sant Jordi "no tiene nada que ver con los libros" porque ni siquiera es el patrón de los escritores "Ha aprovechado la fecha y se ha metido ahí" subrayó . Anna Navarro, diputada de Junts,le ha respondido que "Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura. Basta de tonterías"