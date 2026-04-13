Eduardo Mendoza pide dejar de llamar Sant Jordi al Día del Libro: “Hay que decir el Día del Libro; Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer"  

El escritor catalán asegura que "hay que decir el Día del Libro" y que antes se le denominaba así, pero un día "Sant Jordi se metió ahí", que "era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer" sentenció. El autor recalcó que Sant Jordi "no tiene nada que ver con los libros" porque ni siquiera es el patrón de los escritores "Ha aprovechado la fecha y se ha metido ahí" subrayó . Anna Navarro, diputada de Junts,le ha respondido que "Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura. Basta de tonterías"
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Las ventas de libros en Sant Jordi pueden ser más del 50% de las ventas anuales para algunos títulos.
Después de esa imbecilidad, no se va a comer un polín. Los compradores, cuando vean el libro pensarán: Mira, el imbécil del Mendoza, y comprarán el de al lado.
Dejando de lado que es una leyenda... Dudo mucho que un patricio no supiera leer.
Dicho esto, ¿A quién le importa?
Sant Jordi no se toca. No es el 'Día del Libro'. Es Cataluña en su forma más pura
Claro, como se celebra solo en Cataluña...
Los romanos tenían que aprender a leer para que no les estafasen con el cambio.
A ver, señora, aclárese. ¿Es "Cataluña en su forma más pura" o "basta de tonterías"?
Un acto lucrativo basado en una historia inventada?
Joder, nunca pensé que lo admitiesen tan abiertamente.