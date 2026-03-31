edición general
7 meneos
21 clics
Edmundo Bal: "Nosotros creamos a Ayuso, tendríamos que haber pactado con Gabilondo"

Edmundo Bal: "Nosotros creamos a Ayuso, tendríamos que haber pactado con Gabilondo"

Para Bal, aquel fue el gran error que terminó por condenar a Cs a la irrelevancia. "Esta deriva derechoide se consolida con Rivera porque cree, como todos los partidos nuevos, que va a poder dar el sorpasso al PP, lo cual es inviable". Pero aquel no fue el único: "Otro error fue darle al PP todo el poder autonómico", admite. "Nosotros creamos a Isabel Díaz-Ayuso", se lamenta, desde la perspectiva de los años. "Tendríamos que haber pactado con Ángel Gabilondo".

| etiquetas: ciudadanos , edmundo bal , ayuso
6 1 0 K 102 Madriléame
13 comentarios
6 1 0 K 102 Madriléame
powernergia #2 powernergia
A buenas horas.
8 K 129
#10 daniMate
#2 recuerdo aquellas elecciones en las que Sánchez estaba enamorado de Rivera, pero este, como buen liberal (nostálgico de Franco y monárquico, y clasista) prefirió al PP en todos los sitios en donde la corrupción salpicaba al PP. Y lo sostuvo en el poder

Solo pactó con el PSOE allí donde era el PSOE el salpicado de corrupción.

Y en esas elecciones, después de la moción de censura, que Sánchez estaba de blanco en el altar.... Rivera le dejo colgado.
Repetición de elecciones, pacto con podemos y adiós a ciudadanos, el tonto útil de la derecha española.
1 K 13
#4 luckyy
Puto imbécil, ahora arrepentido
2 K 40
HeilHynkel #8 HeilHynkel
"Ahora que no hay un partido en el centro, nadie compite por ese electorado". La desaparición de Ciudadanos es para él "una de las causas de que la política actual sea así de Torrente, así de chusca y de mala calidad".

A ver, pedazo de mierda. Si en cuanto habéis podido os habéis juntado con PP y VOX y toda la mierda que había en Cs se ha ido a VOX ¿os creéis que somos gilipollas y nos creemos lo del centro?
1 K 30
The_Ignorator #9 The_Ignorator
Edumundo, eres irrelevante y no vengas con lloros como si entonces fuerais jóvenes e inconscientes.

Hicisteis vuestro trabajo.
1 K 29
#1 Leclercia_adecarboxylata
¿Cómo? ¿Ayuso es artificial? :'(
1 K 29
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#1 ¿no se nota? ¿has oído hablar de ese concepto del valle inquietante?, fíjate en su mirada ...
1 K 29
Andreham #7 Andreham
En la primera peli de Pokémon, hay una escena BRUTAL para una serie de crios (bueno, toda la peli en si es una pasada), en la que uno de los científicos que crean a Mewtwo, mientras éste entra en berserker y destruye todo a su alrededor mientras escapa, dice algo en plan "Queríamos crear al pokémon más fuerte de todos... Y lo hemos logrado", para justo después ver una explosión que los mata a todos.

Pues aquí igual.
1 K 20
#6 Strandedandbored
La culpa es de Ribera y de todos los imbéciles de su partido que le siguieron el cuento.

A Farlopito le dio un ataque de rabia porque se veía vicepresidente con Sánchez. Lo que pasó después no te sorprenderá
1 K 19
Supercinexin #13 Supercinexin
"La desaparición de Ciudadanos es una de las causas de que la política sea así de 'Torrente', así de chusca y de mala calidad"

youtu.be/3KRtk1aEFdM?si=rDAJqZ4gMAvlFqVx

Te tienes que reír del menda éste. Hay gente que realmente parece que vive en su propio mundo interno y la realidad les es totalmente ajena. Como la vergüenza que dan. Disfruta de tu plaza de funcionario, Edmundo, gracias por absolutamente nada, que tengas una larga y buena vida y adiós.
0 K 19
#11 Onaj
El Fernando Alonso de la política. Acertó la primera cuando intentó hacer Gobierno con Pedro Sánchez y no lo consiguió pero el partido ganó simpatías y apoyos.

Todas las demás estrategias las erró.
0 K 12
reithor #12 reithor
El partido bisagra... Que solo dobla hacia la derecha.
0 K 11
Rixx #3 Rixx
La monstrua de Frayuskestein :shit:
0 K 7

menéame