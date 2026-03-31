Edmundo Bal: "Nosotros creamos a Ayuso, tendríamos que haber pactado con Gabilondo"

Para Bal, aquel fue el gran error que terminó por condenar a Cs a la irrelevancia. "Esta deriva derechoide se consolida con Rivera porque cree, como todos los partidos nuevos, que va a poder dar el sorpasso al PP, lo cual es inviable". Pero aquel no fue el único: "Otro error fue darle al PP todo el poder autonómico", admite. "Nosotros creamos a Isabel Díaz-Ayuso", se lamenta, desde la perspectiva de los años. "Tendríamos que haber pactado con Ángel Gabilondo".
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Solo pactó con el PSOE allí donde era el PSOE el salpicado de corrupción.
Y en esas elecciones, después de la moción de censura, que Sánchez estaba de blanco en el altar.... Rivera le dejo colgado.
Repetición de elecciones, pacto con podemos y adiós a ciudadanos, el tonto útil de la derecha española.
A ver, pedazo de mierda. Si en cuanto habéis podido os habéis juntado con PP y VOX y toda la mierda que había en Cs se ha ido a VOX ¿os creéis que somos gilipollas y nos creemos lo del centro?
Hicisteis vuestro trabajo.
Pues aquí igual.
A Farlopito le dio un ataque de rabia porque se veía vicepresidente con Sánchez. Lo que pasó después no te sorprenderá
youtu.be/3KRtk1aEFdM?si=rDAJqZ4gMAvlFqVx
Te tienes que reír del menda éste. Hay gente que realmente parece que vive en su propio mundo interno y la realidad les es totalmente ajena. Como la vergüenza que dan. Disfruta de tu plaza de funcionario, Edmundo, gracias por absolutamente nada, que tengas una larga y buena vida y adiós.
Todas las demás estrategias las erró.