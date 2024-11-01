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Drones de Irán destruyen un MQ-9A italiano en Kuwait
Ataque de drones iraníes destruye un MQ-9A italiano en la base kuwaití de Ali Al Salem; Italia confirma la perdida, aunque sin bajas entre su personal
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mq-9a
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kuwait
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#5
HeilHynkel
Y pregunto yo ¿qué pintaba un dron italiano en Kuwait? ¿estaba espiando para volver a invadir Abisinia?
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#6
Kamillerix
#5
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#1
Free_palestine
Claro ejemplo de guerra asimétrica donde uno, o varios drones de 20k se cargan un dron que vale 30/35 millones
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#2
Bixio7
#1
pero este era un dron bambino, que no participaba en la guerra{0x1f355}
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#3
tul
#1
uno no, llevan derribados como una docena de reapers
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#4
Free_palestine
#3
con lo que vale un reaper pueden construir 1500 shahed
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menéame
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