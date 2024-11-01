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Drones de Irán destruyen un MQ-9A italiano en Kuwait

Drones de Irán destruyen un MQ-9A italiano en Kuwait

Ataque de drones iraníes destruye un MQ-9A italiano en la base kuwaití de Ali Al Salem; Italia confirma la perdida, aunque sin bajas entre su personal

| etiquetas: mq-9a , predator , reaper , italia , kuwait
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6 comentarios
10 4 0 K 203 Avionéame
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Y pregunto yo ¿qué pintaba un dron italiano en Kuwait? ¿estaba espiando para volver a invadir Abisinia? :roll:
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Free_palestine #1 Free_palestine
Claro ejemplo de guerra asimétrica donde uno, o varios drones de 20k se cargan un dron que vale 30/35 millones :take:
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Bixio7 #2 Bixio7
#1 pero este era un dron bambino, que no participaba en la guerra{0x1f355}
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tul #3 tul
#1 uno no, llevan derribados como una docena de reapers
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Free_palestine #4 Free_palestine
#3 con lo que vale un reaper pueden construir 1500 shahed :troll:
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menéame