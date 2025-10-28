Dos años de cárcel al médico del 112 que le dijo a Aitor "no escucho que te ahogues", y el chico se ahogó dos minutos después

El chaval apenas puede exhalar algo parecido a un angustioso "me ahogooo". "Yo no escucho que te ahogues", le devuelve el sanitario con un deje de pasotismo. Carmen, con su hijo asfixiándose a su lado en la casa familiar de Navalcarnero (Madrid), escucha al médico: "Señora, su hijo no tiene nada, respira perfectamente... ¿No habrá tomado algo, alguna cosa? Yo creo que igual está un poco tocao", dice el sanitario, sugiriendo consumo de alcohol o... Se puede leer en Modo lectura y el audio se escucha sin ello.
el médico, Juan Antonio Martín Carpio, no sólo "no prestó la atención debida" a Aitor, ni le hizo las preguntas "relevantes" para valorar su estado, sino que se inventó esas "dos horas" que supuestamente el chico llevaba mal: "Nadie le había dicho eso", zanja el magistrado
Como Martín había asignado el riesgo más bajo, lo primero que llega a casa de Carmen y de su marido, Bartolomé, es una ambulancia sin médico, a las 12.17 h. El corazón de Aitor lleva casi 20 minutos parado
