edición general
Dos años de cárcel al médico del 112 que le dijo a Aitor "no escucho que te ahogues", y el chico se ahogó dos minutos después

El chaval apenas puede exhalar algo parecido a un angustioso "me ahogooo". "Yo no escucho que te ahogues", le devuelve el sanitario con un deje de pasotismo. Carmen, con su hijo asfixiándose a su lado en la casa familiar de Navalcarnero (Madrid), escucha al médico: "Señora, su hijo no tiene nada, respira perfectamente... ¿No habrá tomado algo, alguna cosa? Yo creo que igual está un poco tocao", dice el sanitario, sugiriendo consumo de alcohol o... Se puede leer en Modo lectura y el audio se escucha sin ello.

#1 chochis
Además, Martín no podrá ejercer como médico durante cuatro años.
Esta persona no debería de volver a ejercer de médico en su vida.
GEP_Gun #3 GEP_Gun *
#1 #2 lo primero que llega a casa de los García es una ambulancia sin médico. Salieron corriendo, ni siquiera lo reanimaron. En cuanto llegó la UVI móvil y recogieron a Aitor, Carmen, desgarrada, le preguntó al médico por qué habían tardado tanto mientras su hijo se moría: "Y va y me dice: 'Nosotros no queremos incompetentes en el Summa', y se llevan a Aitor".
manzanas traigo de manual para tapar el error... :wall:

Errores fatales de este tipo suelen quedar judicialmente en

KoLoRo #9 KoLoRo
#1 Esta persona deberia de pasarse 5 años en la trena el muy HDP.
GEP_Gun #10 GEP_Gun
#9 y retirarle el titulo para que no pueda ejercer en la vida por negligente
Unregistered #2 Unregistered
Sin modo lectura ni gaitas: archive.today/q98SD

el médico, Juan Antonio Martín Carpio, no sólo "no prestó la atención debida" a Aitor, ni le hizo las preguntas "relevantes" para valorar su estado, sino que se inventó esas "dos horas" que supuestamente el chico llevaba mal: "Nadie le había dicho eso", zanja el magistrado

Como Martín había asignado el riesgo más bajo, lo primero que llega a casa de Carmen y de su marido, Bartolomé, es una ambulancia sin médico, a las 12.17 h. El corazón de Aitor lleva casi 20 minutos parado

:wall:
Manuel.G #5 Manuel.G
Como profesional sanitario (enfermero, especialista en cuidados intensivos y con master en atención extrahospitalaria) siempre he diferenciado entre "Incompetencia" y "Negligencia"

La incompetencia tiene solución. Yo he sido muy incompetente, pero he aprendido. La incompetencia se arregla con actitud adecuada.
La es una actitud, muchas veces basada en la prepotencia y el ego. Y eso, para mi, no tiene buena solución.

Espero no coincidir jamás con este médico cuando vuelvan a permitirle trabajar.
elkaladin #4 elkaladin
Muy poco me parece.
#6 eqas
#4 si hubiera sido mi hijo... cuando ya no te queda nada que perder porque te lo han quitado...
GEP_Gun #11 GEP_Gun *
#6 si hubiera sido el mio lucharia por que le retiren el titulo de por vida y no pueda ni entrar ni ejercer en todas las ramas del sector sanitario aunque no entre en la carcel, aun con la rabia que da perder al hijo y que su sola presencia, el saber que sigue vivo, la considere una provocacion permanente por su parte. mas alla de todo lo escrito seria entrar en su terreno vil
#7 Xoche
Dos años de cárcel me parecen pocos
GEP_Gun #8 GEP_Gun
#7 y al no tener antecedentes, no va a entrar en la carcel, lamentablemente :-(
#12 PerritaPiloto
#8 Se pueden entrar en la cárcel sin antecedentes au que sea una condena inferior a dos años.
Manuel.G #13 Manuel.G
#12 ¿En qué situaciones?
yoma #16 yoma *
#13 Es un mito lo de que en penas menores de dos años sin antecedentes no se entra en la cárcel. El juez tiene la potestad de enviar a la carcel a cumplir cualquier tiempo de condena.

solutia-abogados.es/el-mito-de-librarse-de-la-carcel-con-menos-de-2-an

cc #8
#15 JanSolo
Dos años por una vida humana es una señal de estado fallido.
#17 Sacapuntas
Poco me parece.
Expat_Guinea_Ecuatorial #14 Expat_Guinea_Ecuatorial
Leyendo meneame, entran ganas de pedir que los triajes los haga una IA
#18 Jatetu
Puta gente endiosada.
