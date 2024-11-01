edición general
6 meneos
20 clics
El documento íntegro del primer informe de la investigación sobre el accidente de tren de Adamuz

El documento íntegro del primer informe de la investigación sobre el accidente de tren de Adamuz

Una fractura en un raíl de la vía pudo haberse producido antes del paso del tren Iryo. Esa es la hipótesis que refuerza un primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

| etiquetas: informe , accidente , alvia
6 0 0 K 67 actualidad
1 comentarios
6 0 0 K 67 actualidad
#1 Pitchford *
Es interesante la información que aporta, pero no aclara cómo el carril acabó fracturándose por otro sitio hasta desprenderse un trozo del mismo. Antes los carriles iban sin soldar y las ruedas sufrían ese golpe al superar cada holgura. Supongo que en alta velocidad los carriles sin soldar no son admisibles y esos golpes conducen finalmente a una rotura total.

Tengo mucha curiosidad por saber si los sistemas de seguridad instalados deberían haber detectado la primera rotura del carril, por el golpeteo de las ruedas, antes de que llegara a fracturarse por otro sitio y desprenderse un trozo.
0 K 15

menéame