Una divorciada pide 65.000 euros por llevar en exclusiva las tareas del hogar y el exmarido enseña el whatsapp familiar para probar que no era así

Una divorciada de Vigo reclamó a su exmarido una indemnización de 65.585 euros porque, según dijo, durante 23 años de matrimonio, ella se dedicó en exclusiva al cuidado y tareas del hogar, compaginando sus cargas del trabajo doméstico con su carrera profesional. Sin embargo, la Audiencia Provincial le da la razón al exesposo porque ve probado, por fotos y documentos, que él se vino encargando con «encomiable dedicación» al cuidado del hogar y de la familia, «pues no cabe duda de que asumía buena parte de las tareas domésticas». El tribunal...