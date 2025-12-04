edición general
Una divorciada pide 65.000 euros por llevar en exclusiva las tareas del hogar y el exmarido enseña el whatsapp familiar para probar que no era así

Una divorciada de Vigo reclamó a su exmarido una indemnización de 65.585 euros porque, según dijo, durante 23 años de matrimonio, ella se dedicó en exclusiva al cuidado y tareas del hogar, compaginando sus cargas del trabajo doméstico con su carrera profesional. Sin embargo, la Audiencia Provincial le da la razón al exesposo porque ve probado, por fotos y documentos, que él se vino encargando con «encomiable dedicación» al cuidado del hogar y de la familia, «pues no cabe duda de que asumía buena parte de las tareas domésticas». El tribunal...

4 comentarios
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
"El tribunal recuerda que los gastos más importantes, como los suministros de la vivienda, los vehículos, el colegio de la hija o la mascota, se cargaban en la cuenta del exmarido, en la que él ingresaba su nómina. Por contra, la mujer percibía su salario en otra cuenta de su exclusiva titularidad y las rentas por un alquiler privativo. La Audiencia recalca que la mujer, tras quedarse en el paro, amortizó un piso propio pese a que en la vivienda familiar adeudaban 130.000 euros de hipoteca."

Yo si te creo, hermana, que has sufrido Justicia heteropatriarcal.
0 K 17
yoma #2 yoma
El mundo al revés, tiene que demostrar el demandado su inocencia en lugar de que sea el demandador el que demuestre su denuncia.
Si no es por el chat familiar...
1 K 15
#1 Jacusse
Bendito chat familiar.
0 K 10
#4 DatosOMientes
Esto no existe.
0 K 10

