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Dirigentes del PSOE apremian a Sánchez frenar la huelga médica porque les "rompe" en Andalucía: "No nos va a votar ni uno"

La huelga de médicos ha dejado de ser un conflicto sectorial para convertirse en un frente político y electoral de primer orden. Tres meses de paros intermitentes no solo evidencian la incapacidad de las partes para alcanzar un acuerdo, sino que han agravado un pulso con el Ministerio de Sanidad que suma reproches y resta expectativas de salida.

| etiquetas: psoe , elecciones , huelga , medicos
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Un decreto que prohíba compaginar pública con la privada y a cambio, mejore condiciones mínimas de guardias.

Pueden vender que defienden la sanidad pública y le dan una hostia con la mano abierta a las reivindicaciones clasistas de los médicos.

P.D.: En otros comentarios he comentado que algunas de las cosas que piden los médicos son muy razonables, pero mientras quieran un estatuto propio o facilidad para compaginar pública y privada, les pueden dar mucho por donde amargan los pepinos.
11 K 148
#12 LaMinaEnMiPuerta
#6 Los médicos trabajan muy duros para que la sanidad pública salga adelante. Es normal que muchos por las mañanas tengan que hacer menos para poder atender bien a sus pacientes de la tarde. :troll:
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Autarca #16 Autarca
#6 Quieren pasta obviamente, sus carreras son difíciles y sus servicios cotizados

Y luego, lo de la locura de las guardias me parece muy razonable, no es normal que te atienda una persona que apenas ha dormido, o incluso no ha dormido
1 K 17
#18 Patruclo
#6 #16 esta claro que se deberia poner sobre la mesa el trabajo a turnos rotativos, eso evita lo de las 24 horas seguidas y el aumento de plantilla no seria tan grande
1 K 29
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Que voten a los liberales, así tras el desmantelamiento podrán ir a los hospitales privados, si tienen dinero, claro.
6 K 100
#3 okeil
Tampoco son tantos, hay que ser médico de la pública y de derechas, y esos no les iban a votar igual.
4 K 53
vviccio #7 vviccio
#3 ¿Y sus pacientes qué votarán ante semejante panorama?. Hay mucha gente que se cree que el gobierno central tiene competencias en todo incluso en vivienda.
1 K 22
#9 okeil
#7 ¿Hacen campaña entre sus pacientes?, pues si les hacen el mismo caso que con los tratamientos, el PSOE puede estar muy tranquilo ...
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Autarca #14 Autarca
#7 Anda que no saber que el ministerio de sanidad esta solo de adorno, y que su presupuesto de miles de millones de euros se lo gastan en fiestas
1 K 23
#19 Eukherio
#7 No te creas que estar mucho en huelga ayuda, incluso cuando tus reivindicaciones son legítimas. Si el paciente ve que su médico se queja de tener demasiadas horas, pero a la vez quiere poder compatibilizar su trabajo en la pública con curros en la privada le choca.

El problema de la huelga médica es que se mezclan reivindicaciones legítimas con otras un tanto peculiares.
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Autarca #15 Autarca
#3 De derechas, como nuestro gobierno
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#17 okeil
#15 Yo también me lo planteo a veces, pero pienso, si el PP es extremo centro, el PSOE no puede ser derecha, tiene que ser otra cosa, y sumar tira mas bien para el carril por el que se adelanta, así que el gobierno fijo que no es derecha, y el psoe tiene ramalazos ...
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FunFrock #13 FunFrock
Mas comentarios q votos y visitas xD
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#11 pepecarvalho68
Se quejaran al gobierno central de algo que gestiona y paga el autonómico, y votarán al PP por supuesto ...
Los sindicatos en huelga son minotritarios.
Gran aprte d elas reivindicacioesn ya estan recogidas, solo queda que los saquen del Estatuto d e 8todos) los Trabajadores para que les hagan un estatutro propio, porque no son trabajadores como el resto (¿privilegaidos?)
El seguimiento de la huelga fue anecdótico, pero en Andalucia el SAS si que sacó datos oficiales...
www.redaccionmedica.com/directo/huelga-de-medicos-abril-2026/20260427
Si se trata de golpear al gobierno si hay datos oficiales
1 K 30
Relator #4 Relator
El PSOE pensando que la mayoría de médicos les votaba antes… es que hay que quererlos.
1 K 21
Supercinexin #8 Supercinexin
Pueden seguir votando a Juanma y luego ir a chillarle a las ruedas de prensa cuando les corten las tetas por un cáncer que se podía haber evitado.

El problema no es de los políticos, es de los andaluces. Ellos verán a quién ponen al mando.
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#2 Ovidio
Lo bueno de las profesiones con prestigio social es que las reivindicaciones salariales se acaban logrando siempre
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A.more #10 A.more
Noticia del 20 minutos? Basura
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menéame