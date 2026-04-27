Dirigentes del PSOE apremian a Sánchez frenar la huelga médica porque les "rompe" en Andalucía: "No nos va a votar ni uno"

La huelga de médicos ha dejado de ser un conflicto sectorial para convertirse en un frente político y electoral de primer orden. Tres meses de paros intermitentes no solo evidencian la incapacidad de las partes para alcanzar un acuerdo, sino que han agravado un pulso con el Ministerio de Sanidad que suma reproches y resta expectativas de salida.
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Pueden vender que defienden la sanidad pública y le dan una hostia con la mano abierta a las reivindicaciones clasistas de los médicos.
P.D.: En otros comentarios he comentado que algunas de las cosas que piden los médicos son muy razonables, pero mientras quieran un estatuto propio o facilidad para compaginar pública y privada, les pueden dar mucho por donde amargan los pepinos.
Y luego, lo de la locura de las guardias me parece muy razonable, no es normal que te atienda una persona que apenas ha dormido, o incluso no ha dormido
El problema de la huelga médica es que se mezclan reivindicaciones legítimas con otras un tanto peculiares.
Los sindicatos en huelga son minotritarios.
Gran aprte d elas reivindicacioesn ya estan recogidas, solo queda que los saquen del Estatuto d e 8todos) los Trabajadores para que les hagan un estatutro propio, porque no son trabajadores como el resto (¿privilegaidos?)
El seguimiento de la huelga fue anecdótico, pero en Andalucia el SAS si que sacó datos oficiales...
www.redaccionmedica.com/directo/huelga-de-medicos-abril-2026/20260427
Si se trata de golpear al gobierno si hay datos oficiales
El problema no es de los políticos, es de los andaluces. Ellos verán a quién ponen al mando.