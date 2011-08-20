·
19
meneos
253
clics
En directo, Nicolás Maduro llega al helipuerto Westside (Estados Unidos)
En directo, Nicolás Maduro helipuerto Westside,Estados Unidos video youtube
directo
,
nicolás maduro
,
helipuerto westside
,
estados unidos
actualidad
#1
cocolisto
Menudo teatrillo.Un secuestro terrorista televisado con el silencio o conformidad de tantos y una vergüenza para el mundo.
¿Que será el siguiente,el presidente de Groenlandia?.
15
K
162
#3
Findeton
#1
Pinochet mató a 3200 personas. Maduro mató a 10mil por motivos políticos. Y la izquierda callados como putas o defendiéndolo, como en tu mensaje.
12
K
-47
#4
Lamantua
#3
Hostiasss, te falta Franco en la frase por algún motivo..?
11
K
118
#5
HangTheRich
#3
USA mato a 4000 civiles en la intervención en Panama.
Unos 100.000 civiles en Irak.
Dos millones en Vietnam (y estos fueron por motivos políticos)
Pero aqui estas tu aplaudiendo con las orejas a los genocidas.
13
K
124
#8
Findeton
#5
Bueno, cuando USA haga mal, lo criticaré, como en los casos que mencionas.
1
K
8
#12
Lutin
#8
Tú qué vas a criticar so hipócrita, si te acaban de meter un zasca en toda la boca chancla y no eres capaz ni de mantener una mínima dignidad.
3
K
30
#13
Findeton
#12
Ya os gustaría. Tómatelo tranquilo, la rápida caída de Maduro debe haber sido muy dura.
1
K
8
#18
sotillo
#8
No te fatigues que te va a dar una embolia y eres muy joven
0
K
10
#9
ARdA
#3
Por curiosidad, ¿qué te parecería que hiciesen eso con Netanyahu?
0
K
6
#10
Findeton
#9
Bien.
0
K
9
#14
ARdA
#10
Claro, porque lo harían en pos de la democracia, bueno, supongo...
0
K
6
#15
Findeton
#14
Te será difícil de entender pero yo juzgo los actos, no los motivos. El acto es lo moral o lo inmoral.
0
K
9
#16
ARdA
*
#15
Los actos no existen en abstracto, están ligados a una intención y a unas circunstancias. Supongo que te parece lo mismo robar por necesidad que robar por morbo, supongo que te parece lo mismo secuestrar a un presidente por explotar los recursos de un país usando propaganda, que en pos de la democracia. Sinceramente, no me lo creo, y me da que no convences a nadie por mucho mensaje que pongas
1
K
13
#11
DaniTC
*
#3
Chile reconoce a más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet
elpais.com/diario/2011/08/20/internacional/1313791208_850215.html
¿Jugando ya al cromo del número de muertos? Creo que hoy en día pocos defenderán a Maduro después del tema de las actas y su continuación en el poder, pero es que aquí nadie ha mencionado que Maduro fuese legítimo para que saltes con esa comparación sin venir a cuento
@Findeton
. Se crítica la intervención, no se defiende a Maduro.
8
K
83
#19
Shuquel
#3
Videla
"En el libro, de la editorial Sudamericana y que saldrá este sábado a la venta, el ex dictador cifró entre "7.000 y 8.000 personas" el número de ciudadanos asesinados durante los "años de plomo" y aseguró que el régimen militar hizo desaparecer los restos de las víctimas "para no provocar protestas dentro y fuera del país"."
www.elmundo.es/america/2012/04/13/argentina/1334345369.html
Toma otro y tú más.
Por cierto yo condeno todos los asesinatos de los dictadores, lo digo para que no me digas que defiendo a Maduro.
0
K
10
#20
Findeton
#19
También condeno a Videla obviamente.
0
K
9
#17
elgato79
#1
Esta usando el hecho que hizo esto para amenazar abiertamente a Colombia y México y el dia no terminó todavía para él. Vamos que esto recién empieza.
1
K
19
#2
Jointhouse_Blues
*
Ahora lo van a mostrar como un mono feria para intimidar al resto de países americanos reacios a obedecer.
6
K
64
#7
DaniTC
Cómo les gusta a esta gente el teatro. Está difícil superar al vídeo donde se ve cómo tiran el cuerpo de Bin Laden al mar.
0
K
11
#6
eldet
Ahora hablara con trump. Como Maduro sera la ultima persona con la que hablara Trump, dira que son muy amigos y que tiene que volver a venezuela a gobernar. Que es un tipo muy listo y que tienen un plan para el petroleo. Apuestas?
0
K
7
#21
meneandotela
Resulta que llegó en avión y el Trump dice en rueda de prensa que iba en barco a New York. Cada vez chochea más.
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
