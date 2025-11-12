Resulta que Timur Mindich, socio primigenio de negocios de Zelensky, huyó de Ucrania ante la investigación conjunta de la Oficina Anticorrupción Nacional de Ucrania (NABU) y el FBI, gracias a la posesión de un “pasaporte israelí”. Kyiv Independent expone la fetidez de las transacciones de Mindich, apodado La billetera de Zelensky. Zelensky es el antiMidas: todo lo que toca, si no lo corrompe, lo destruye. El escandalazo de Mindich infectó a los ministerios de Justicia, Energía y Agricultura.
| etiquetas: zelensky , trump , charlie kirk , ucrania , rusia
