edición general
8 meneos
26 clics
Días finales de Zelensky: ¿implicado en el atentado a Trump y el homicidio de Charlie Kirk?

Días finales de Zelensky: ¿implicado en el atentado a Trump y el homicidio de Charlie Kirk?

Resulta que Timur Mindich, socio primigenio de negocios de Zelensky, huyó de Ucrania ante la investigación conjunta de la Oficina Anticorrupción Nacional de Ucrania (NABU) y el FBI, gracias a la posesión de un “pasaporte israelí”. Kyiv Independent expone la fetidez de las transacciones de Mindich, apodado La billetera de Zelensky. Zelensky es el antiMidas: todo lo que toca, si no lo corrompe, lo destruye. El escandalazo de Mindich infectó a los ministerios de Justicia, Energía y Agricultura.

| etiquetas: zelensky , trump , charlie kirk , ucrania , rusia
6 2 4 K 68 actualidad
10 comentarios
6 2 4 K 68 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y no sabéis lo peor! ¡También es el Vampiro de Düsseldorf, el que que verdaderamente mató a Manolete y el organizador del 11M! ¡Y también la llegada del hombre a la luna! ¡Los que creíais que lo había hecho Stanley Kubrick sois unos chalados! :troll:

#0 Y pensar que tú eres un Peón Negro. ¡Le estás haciendo el juego a los globalistas! :shit:
4 K 29
#7 rafeame
#1 y el Hindenburg
1 K 17
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#7 ¿Y quién crees que mató a JFK y los Marqueses de Urquijo? ¿Eh?
1 K 17
#2 Klamp
Illo que rule eso que te estas fumando fiera
1 K 18
Pertinax #5 Pertinax *
Solo dos semanas mas, desaparece para siempre, y llega la paz.
0 K 11
Spirito #8 Spirito *
Bueno, resumiendo, Zelensky era y es un psicópata payaso, embustero compulsivo, que por su total falta de empatía, avaricia y corrupción ha llevado a la muerte a cientos de miles de jóvenes ucranianos y destruido su país. Y el tipejo, como todos los fascistas, va de patriota.

Un Abascal de libro aquí.

En fin, en eso, nada nuevo.

El tipo, apoyado por la también corrupta élite europea a sueldo de las corporaciones de EEUU, que querían trocear Rusia haciendo negocio con las armas, sin importar…   » ver todo el comentario
0 K 8
Spirito #3 Spirito
Mysto, que era un amante puro de Zelensky y yanquinejo con pedigrí y de categoría, sabría que decir en esta encruicijada, pero fue infartado destituido por Elenita, por manso. :troll:

Si eso, voy a esperar a su sucesora real, Elenita I, Señora de los Yankinejos de medio pelo, a ver con qué perlas nos ilumina. xD
0 K 8
Pertinax #6 Pertinax
#3 Tienes suerte. Tan solo tendrás que esperar dos semanas.
0 K 11
Spirito #10 Spirito *
#6 Sabes que no espero nada bueno de esas criaturas amorfas.
0 K 8
ElBeaver #4 ElBeaver
¿Era como Koldo o como Bárcenas? ¿O quizás más como el novio de Ayuso?
0 K 7

menéame