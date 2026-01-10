edición general
Diana, la joven de Toledo que vive en una autocaravana desde hace un año: "No pago ni luz ni agua"

"No pago alquiler, ni luz ni agua. Decidí dejar mi piso para convertirme en nómada digital", así se presenta esta toledana de 31 años en redes sociales bajo el nombre @soyailenx donde comparte su día a día. Solo en Instagram cuenta con más de 67.000 seguidores y millones de visualizaciones. La idea de vivir en una autocaravana le nació a los 14 años cuando se topó con un vídeo de una pareja que recorría el mundo en su vehículo. "Veía que la mayoría de las personas a mi alrededor se quejaban de sus vidas..."

#5 k3ym4n
Romantizando la precariedad . Que bonito.
3 K 51
carakola #4 carakola
¿Y lo presentan como una ventaja? HDP.
2 K 47
Veelicus #6 Veelicus
Lo dije hace tiempo en otro comentario, vamos al modelo EEUU de gente trabajadora con sueldos bajos viviendo en autocaravanas en las afueras de las ciudades... y te lo van a vender como libertad y independencia...
1 K 27
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
pues esperad a que se entere de que puede vivir gratis en una casa ajena sin pagar alquiler, ni hipoteca, ni IBI, declarándose persona vulnerable... le explota la cabeza!
2 K 17
Supercinexin #7 Supercinexin
No fue tanto por un tema puramente económico porque una autocaravana equipada no es barata y podría haberme pagado un piso en un pueblo

O sea, es una decisión totalmente personal de vivir así, dando vueltas por ahí desarraigada de toda sociedad. Pofale, pofueno, pomalegro.
0 K 17
enochmm #8 enochmm
"No fue tanto por un tema puramente económico porque una autocaravana equipada no es barata y podría haberme pagado un piso en un pueblo"
"No pago ni luz ni agua"

Paga combustible, paga lavandería, paga mantenimiento y averías...
0 K 12
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Pues si no paga ni luz ni agua
O acampa ilegalmente, o no se ducha

Y en fin, ojito a la pedazo autocaravana que lleva … no se rick, los papis deben ayudar un poquito
1 K 11
aporuvas #10 aporuvas
#3 Si, todo muy bonito y tal… pero efectivamente no explica como ha pagado los 70k que vale la auto y como se mantiene ella ademas de la auto
Ojo, que la idea ya me gusta, una temporada al menos pero… hay pagar igualmente
0 K 6
#9 diablos_maiq
No paga ni luz ni agua, sólo gasolina que es mucho más barata xD
0 K 10
ghazghkull #2 ghazghkull
Yo no sé por allí... pero como lidia con médicos... porque o está sana como una rosa o aquí sería in lío de 3 pares de cojones...
0 K 9

