Diana, la joven de Toledo que vive en una autocaravana desde hace un año: "No pago ni luz ni agua"

"No pago alquiler, ni luz ni agua. Decidí dejar mi piso para convertirme en nómada digital", así se presenta esta toledana de 31 años en redes sociales bajo el nombre @soyailenx donde comparte su día a día. Solo en Instagram cuenta con más de 67.000 seguidores y millones de visualizaciones. La idea de vivir en una autocaravana le nació a los 14 años cuando se topó con un vídeo de una pareja que recorría el mundo en su vehículo. "Veía que la mayoría de las personas a mi alrededor se quejaban de sus vidas..."