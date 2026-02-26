·
Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada
La empresa decidió prescindir de la trabajadora, que llevaba casi 20 años en nómina, cuando se percató de que su familiar directa compró cosas por valor de 880 euros y únicamente pagó 151.
|
etiquetas
:
ikea
,
descuento
,
despedida
,
murcia
,
hermana
8
2
0
K
112
actualidad
24 comentarios
#2
omega7767
¿pero que descuento es ese?
880 -> 151
3
K
58
#3
Bombástico
#2
Es casi un 83% algo no cuadra aquí.
1
K
16
#12
jonolulu
#2
#3
O ha puesto pegatinas de oportunidades, o es difícil de entender
0
K
14
#19
Gry
#3
Les cobran el precio de coste de los productos.
2
K
39
#24
Zarangollo
#2
se llama pago en especie y es un tipo de evasión fiscal
0
K
10
#1
DotorMaster
Si está prohibido, y lo hace, y además lo deja documentado con las facturas a nombre se su hermana... Pues en fin.
3
K
45
#5
BlackDog
#1
Efectivamente, además hay que ser un poco tonto, las compras tu y que venga tu hermana en coche y se las lleve...
3
K
37
#9
Fj_Bs
#5
eso sera un chivatazo ,
pues el uso de lo comprado no se puuede demostrar , hasta si desea lo compra ella , y se lo regala a su abuela , o hermana no ?
0
K
7
#15
topecb
#9
Pidió factura a nombre de la hermana, es de ser idiotas
Si en las normas está que debe ser "para ti", no puedes comprarlo con la intención de regalarlo después (aunque lo hagas, al menos no dejes esa pista)
4
K
44
#20
Fj_Bs
#15
siiii en eso , no fue lista , me recuerda hermano iba trabajar con Suecos y Noruegos y lo dejo , pintan todo lindo, pero te desechan rapido , tienen una cultura muy fria
0
K
7
#21
BlackDog
#9
El uso de lo comprado no se puede demostrar, pero si se puede demostrar que esa compra la hizo la hermana y claro si tu aplicas un descuento de empleado a nombre de un no empleado es simplemente que eres tonto
0
K
7
#13
frankiegth
*
#11
. Las "normas" son la especialidad de las empresas, especialistas en retorcerlas, cuando no pasárselas directamente por el forro. Un "mundo real" que no le desearía ni al peor de mis amigos imaginarios.
2
K
30
#7
frankiegth
*
#0
. Sus empleadores murcianos de IKEA (que no es lo mismo un IKEA en Suecia que un IKEA en Murcia) podian simplemente haberla amonestado haciéndola devolver esos descuentos. Pero no, era mucho más importante sacrificar su empleo, por una falta menor
a modo ejemplarizante para el resto de la plantilla
, que hacer lo correcto.
El "mundo de la empresa" y sus mierdas a modo de aros por los que debe pasar toda la clase obrera.
2
K
30
#11
bronco1890
*
#7
Hay unas normas negociadas en el convenio y que te comprometes a respetar cuando te incorporas: usar tu descuento personal para familiares y amigos es falta grave y puede dar lugar a despido, si no estás de acuerdo puedes buscarte otro trabajo.
Bienvenido al mundo real y sus mierdas.
1
K
18
#23
muerola
#11
bienvenido a la mierda de capitalismo que tenemos.
0
K
11
#14
Onaj
*
#7
También depende de lo buen trabajador que seas.
Veinte años allí, si funciona y la gente está contenta con ella es difícil que la despidan.
Me la juego a que no sería el mejor de los ejemplos y que si no la habían despedido ya era por el coste del improcedente.
Depende mucho del que toma decisiones, como todo. Igual le caía mal y ya está. Al fin y al cabo las empresas no son más que agrupaciones de personas.
0
K
11
#4
mikhailkalinin
Probablemente es improcedente. Habrá que leer la letra pequeña.
1
K
17
#10
alfema
#4
Ya se que esto es MNM y no hay que leer las noticias, pero ...
"La afectada volvió a recurrir y ya en el presente año 2026 se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Todos los órganos judiciales coinciden en que el despido es procedente."
3
K
44
#16
mikhailkalinin
#10
Pésimo abogado
0
K
10
#18
kreator
Algo no encaja. El descuento de empleado es del 15% y, hasta donde yo se, tienes una tarjeta ADICIONAL para familiares que permite extender el descuento
0
K
10
#22
EISev
#18
en El Corte Inglés cuando trabajaba yo allí también era un 15% salvo Apple consolas y poco más, había compañeros que compraban tanto para familiares que les salía la nómina casi a ingresar
0
K
13
#17
Don_Pixote
Hay que ser retrasada para poner la factura a nombre de otra persona
Para algo está la picaresca
0
K
8
#6
Fj_Bs
Que pasa en 2026 .. Ikea es Rey ? deberia pagar el doble del perjicio, deberia ser proprocional l delito o falata ... no una sancion eterna , OJo Ikea a caso es Juez y santo ? no , tambien segro les hicieron juicios , por delitos muchos peores
0
K
7
#8
Fj_Bs
#6
IKEA ha enfrentado diversos juicios y condenas internacionales, principalmente enfocados en la vulneración de derechos laborales, sindicales y seguridad de producto. Destacan condenas en España por represión sindical y acoso
, un juicio por espionaje a empleados en Francia, y grandes indemnizaciones en EE. UU. por productos peligrosos
Aquí se detallan los frentes legales más relevantes de IKEA:
Vulneración de Derechos Laborales y Sindicales (España):
Málaga (2024): Un
…
» ver todo el comentario
1
K
10
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
