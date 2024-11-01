El derecho internacional ya no mandaba. Trump no lo mató: lo encontró muerto

El derecho internacional no murió ayer ni anteayer. Murió mucho antes, cuando las grandes potencias empezaron a decir que respetar la legalidad internacional era importante excepto cuando no conviene. Murió cuando la soberanía dejó de ser un principio firme para convertirse en un truco retórico que se invoca sólo cuando favorece intereses propios. Murió cuando las sanciones, los bloqueos y las invasiones selectivas se impusieron como herramientas de uso común. Murió cuando organismos como la ONU y la OEA se convirtieron en burócratas decorativo