El derecho internacional ya no mandaba. Trump no lo mató: lo encontró muerto

El derecho internacional no murió ayer ni anteayer. Murió mucho antes, cuando las grandes potencias empezaron a decir que respetar la legalidad internacional era importante excepto cuando no conviene. Murió cuando la soberanía dejó de ser un principio firme para convertirse en un truco retórico que se invoca sólo cuando favorece intereses propios. Murió cuando las sanciones, los bloqueos y las invasiones selectivas se impusieron como herramientas de uso común. Murió cuando organismos como la ONU y la OEA se convirtieron en burócratas decorativo
¿Un violador o un asesino están más legitimados por ser más fuertes que sus víctimas? ¿Y un pederasta?
Una ley sin un organismo policial de algún tipo, que actúe cuando no se cumple, no es ley. Es un panfleto. Es una lista de deseos.
Por cierto, ¿cómo lo solucionarías en tu "mundo ideal" sin estado ni impuestos?
La crisis es de tal calado que no queda despojos que no quieran aprovechar los destructores mundiales y la piara empieza a ser alimento.
/sarcasm