edición general
22 meneos
25 clics
El derecho internacional ya no mandaba. Trump no lo mató: lo encontró muerto

El derecho internacional ya no mandaba. Trump no lo mató: lo encontró muerto

El derecho internacional no murió ayer ni anteayer. Murió mucho antes, cuando las grandes potencias empezaron a decir que respetar la legalidad internacional era importante excepto cuando no conviene. Murió cuando la soberanía dejó de ser un principio firme para convertirse en un truco retórico que se invoca sólo cuando favorece intereses propios. Murió cuando las sanciones, los bloqueos y las invasiones selectivas se impusieron como herramientas de uso común. Murió cuando organismos como la ONU y la OEA se convirtieron en burócratas decorativo

| etiquetas: derecho internacional , trump , venezuela , onu
19 3 0 K 217 actualidad
12 comentarios
19 3 0 K 217 actualidad
#2 XXguiriXX
Unos dirán que el derecho internacional y la ONU murió con el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, otros dirán que fue con Gaza. El empeño en defender a Israel ha hecho que todos se quiten las caretas, y los que no lo hicieron, quedar como payasos con cero credibilidad como Biden o Starmer.
2 K 40
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Lleva años muerto, eso no impidió que mucho imbécil se rasgase las vestiduras gritando "Mundo Libre" y "Mundo Basado En Reglas" hace unos años. Bueno, a lo mejor no eran todos imbéciles, puede que también hubiera mucho hipócrita.
2 K 40
Findeton #6 Findeton
#3 Las reglas que imponen los fuertes.
0 K 7
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 No, la fuerza lo que te permite es saltarse las reglas, lo que no quiere decir que esté bien. Tampoco hay manera decente de legitimarlo.

¿Un violador o un asesino están más legitimados por ser más fuertes que sus víctimas? ¿Y un pederasta?
0 K 15
Findeton #8 Findeton *
#7 ¿Exactamente por qué la ley juzga a los violadores? Dirás que es porque es lo moral. Si, pero eso no es suficiente. Es porque la policía detiene al violador.

Una ley sin un organismo policial de algún tipo, que actúe cuando no se cumple, no es ley. Es un panfleto. Es una lista de deseos.
1 K 17
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Ya, pero esa ley no les impide cometer el abuso, "porque son más fuertes". Y no todos los asesinos, violadores, etc son juzgados o castigados por la ley. Si no los pillan, ¿aplica tu ley del más fuerte?

Por cierto, ¿cómo lo solucionarías en tu "mundo ideal" sin estado ni impuestos?
0 K 15
Findeton #10 Findeton
#9 Policía privada, obviamente.
0 K 7
cocolisto #12 cocolisto
Me sorprende que tanto enterado se sorprenda ahora que la política de estremecimiento y horror practicada por el zanahorio no vea que es la continuación de la política yanqui a través de todas sus intervenciones y asesinatos a lo largo de los años, con la colaboración y participación de la UE . Tal vez lo que pasa es que antes había más cacho para repartir y algo de despojos recogían la llamada Europa.
La crisis es de tal calado que no queda despojos que no quieran aprovechar los destructores mundiales y la piara empieza a ser alimento.
0 K 20
pitercio #11 pitercio *
¿Sabes cuál es el derecho internacional? El que yo te diga y punto.
0 K 15
Findeton #1 Findeton
El derecho internacional ha servido para mucho para los cubanos por 65 años.

/sarcasm
0 K 7
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Mínimo 74 años, o Batista es un estándar admisible para ti. :palm: :palm: :palm:
0 K 12
Findeton #5 Findeton
#4 65 años de un régimen, pero si, el otro tampoco era democrático.
0 K 7

menéame