Dentro de 5 años, sustituir la batería de un eléctrico será más barato que cambiar un motor gasolina o diésel

Aunque actualmente las baterías pueden costar hasta 8.000 euros, se espera que su precio baje gracias a la reducción del coste de materias primas como el litio y el cobalto, la producción en volumen y competencia entre fabricantes (especialmente de baterías LFP) y la sobreoferta esperada hasta al menos 2028, lo que presiona a los precios a la baja. Para 2030, el coste por kilovatio hora podría caer a 40 euros desde los 80 que costarán en 2026. Esto hará que los vehículos eléctricos sean más rentables y accesibles, acelerando su adopción global
Practicamente nadie.
Aunque por lo general los mandan al desguacer por caros, recuerdo una vez un taxista de la secta Volkswagen que hablaba maravillas de los motores de los kartoffel .. su coche llevaba 400.000 kms y solo le había cambiado el motor una vez, por uno de segunda mano (te prometo que es tal cual me lo contó).
Pero, aparte de esa anécdota, no conozco a nadie que haya tenido que cambiar el motor.
Más barato dejarlo en el desguace y comprar uno nuevo.
Es como lo que siempre recomiendo a amigos y conocidos, no le eches dinero a un PC o a un móvil viejo, seguirás teniendo un chisme viejo al que mañana le fallará otra cosa cuando por poco más compras uno nuevo con mejores prestaciones y dos años de garantía.
Otra cosa es que seas un coleccionista de autos vintage.
pues eso es residual la cantidad.
Mucho tiempo antes te tiran en la ITV y ya no puedes circular.
Sí, existe una venta considerable de motores reconstruidos y de desguace para la sustitución, ya que son una alternativa económica frente a los motores nuevos, ofrecen una disponibilidad más rápida y son una opción más sostenible al reutilizar componentes existentes.
Una amiga que compro un VW Polo al año y medio en un viaje tuvo un problema con la bomba de aceite y se le quemo el motor. Ella rubia que no sabia que pasaba el seguro le declaro negligencia. EL coche baja total porque la reparacion del motor eran mas de 8K euros. Baja totall
