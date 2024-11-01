edición general
Dentro de 5 años, sustituir la batería de un eléctrico será más barato que cambiar un motor gasolina o diésel

Aunque actualmente las baterías pueden costar hasta 8.000 euros, se espera que su precio baje gracias a la reducción del coste de materias primas como el litio y el cobalto, la producción en volumen y competencia entre fabricantes (especialmente de baterías LFP) y la sobreoferta esperada hasta al menos 2028, lo que presiona a los precios a la baja. Para 2030, el coste por kilovatio hora podría caer a 40 euros desde los 80 que costarán en 2026. Esto hará que los vehículos eléctricos sean más rentables y accesibles, acelerando su adopción global

Cuanta gente con coche ha cambiado alguna vez el motor entero de gasolina o gasoil.
Practicamente nadie. :troll:
Aunque por lo general los mandan al desguacer por caros, recuerdo una vez un taxista de la secta Volkswagen que hablaba maravillas de los motores de los kartoffel .. su coche llevaba 400.000 kms y solo le había cambiado el motor una vez, por uno de segunda mano (te prometo que es tal cual me lo contó). :-D
#3 #4 Recuerdo de pequeño que algunos cambiaban el motor de gasolina por un diésel Perkins o otra marca que no recuerdo, sobre todo taxistas.

Pero, aparte de esa anécdota, no conozco a nadie que haya tenido que cambiar el motor.
Más barato dejarlo en el desguace y comprar uno nuevo.

Es como lo que siempre recomiendo a amigos y conocidos, no le eches dinero a un PC o a un móvil viejo, seguirás teniendo un chisme viejo al que mañana le fallará otra cosa cuando por poco más compras uno nuevo con mejores prestaciones y dos años de garantía.

Otra cosa es que seas un coleccionista de autos vintage.
#4 Conozco unos cuantos casos de coches y muchos de furgonetas. Los vehículos que llegan al millón de kilómetros suelen ser así.
#10 cuantos de los millones de vehículos que han existido han llegado al millón de km :troll:
pues eso es residual la cantidad.
Mucho tiempo antes te tiran en la ITV y ya no puedes circular.
#3 y a los eléctricos les pasará lo mismo. #4
qué manía con esa comparación, la mayoría de coches se van al desguace sin habérseles cambiado el motor nunca...
#3 Aquí dice:
Sí, existe una venta considerable de motores reconstruidos y de desguace para la sustitución, ya que son una alternativa económica frente a los motores nuevos, ofrecen una disponibilidad más rápida y son una opción más sostenible al reutilizar componentes existentes.
#8 puede decir lo que quiera, pero no es habitual, ni de lejos
#8 Generalmente cuando se cambia un motor por uno de desguaces, es porque el motor ya no se fabrica, la disponibilidad en desguaces... el numero de motores disponible es bastante bajo y hay que buscar bastante, porque la mayoría de coches que entran en el desguaces son por choques que precisamente ha tocado el motor.
#12 No tengo ni idea, solo pregunté y salió esto, no puedo decir más, solo que sale esto y debajo un montón de páginas que los ofertan
#3 Porque la mayoria de las perosnas hacen menos de 200K en el ciclo de vida del coche. Cuando lo llevan al desguace , vale tan poco el coche y tiene tantos años que no vale la pena comprar un motor.

Una amiga que compro un VW Polo al año y medio en un viaje tuvo un problema con la bomba de aceite y se le quemo el motor. Ella rubia que no sabia que pasaba el seguro le declaro negligencia. EL coche baja total porque la reparacion del motor eran mas de 8K euros. Baja totall
Dentro de 5 años a lo mejor no hay ni gasolina ni coches.
No hay que coger un cuchillo que cae.
llevamos 15 años esperando, en 5 igual ya no tenemos marcas europeas entre las que elegir.
Estaría bueno que no fuera más barata
Nos ha jodido jajajaja
