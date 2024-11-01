Dentro de 5 años, sustituir la batería de un eléctrico será más barato que cambiar un motor gasolina o diésel

Aunque actualmente las baterías pueden costar hasta 8.000 euros, se espera que su precio baje gracias a la reducción del coste de materias primas como el litio y el cobalto, la producción en volumen y competencia entre fabricantes (especialmente de baterías LFP) y la sobreoferta esperada hasta al menos 2028, lo que presiona a los precios a la baja. Para 2030, el coste por kilovatio hora podría caer a 40 euros desde los 80 que costarán en 2026. Esto hará que los vehículos eléctricos sean más rentables y accesibles, acelerando su adopción global