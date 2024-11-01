En solo cinco años, cambiar la batería a un coche eléctrico será más barato que reparar un motor de gasolina. Lo dice este estudio

Lo sostiene el informe publicado por Recurrent, firma especializada en el análisis de las baterías de coches eléctricos. Reemplazar una batería de 100 kWh podría oscilar entre 4.500 y 5.000 dólares (unos 3.800 y 4.200 euros al cambio) o bien en unos 3.400 dólares (cerca de 2.900 euros) para un paquete de 75 kWh. Lo que significa, señalan, que es un precio equivalente o menor a reparar un motor de combustión.
Tampoco digo que deje de evolucionar la tecnología, solo que haya un acuerdo sobre tamaño y conectores.
También se podrían poner varios tamaños en el mercado.
Otra ventaja sería que, aunque el cambio fuese algo más caro que la carga en casa, las estaciones de servicio asumieran el deterioro de las baterías.
Mejorar eso siempre será más simple que cambiar un motor de combustión. Y no te digo algunos que parece que han crecido en el vano motor porque no hay un puto hueco ni para llegar a la varilla del aceite.
Resultaba mas económico en tiempo y en fisioterapia sacar el motor con la pluma que trabajar con él montado.
Cuando de muy joven trabaje de mecánico le llamaban la pluma a una especie de grúa hidráulica que, con unas cadenas alrededor, se usaba para sacar los pesados motores. Lo mismo ahora ha cambiado el nombre.
Ojo, que hablo de una carcasa y de conectores. Dentro de la carcasa puedes poner celdas de protección de adamantium si quieres mientras quepan en el tamaño estándar.
Todos esos problemas pueden resolverse con un poco de estudio.
Si tenemos las pilas AA o AAA, no entiendo como no se puede hacer lo mismo en los coches.
Por supuesto, el diseño estándar debería contemplar posibles evoluciones en el tamaño de las células y… » ver todo el comentario
Luego, cuando estamos hablando de tanta potencia y estas tensiones, conectar y desconectar no es trivial. La maniobra puede tener un cierto riesgo. Y eso multiplicado por millones de usos, no mola.
Y tercero, las baterías ahora mismo van en el chasis, para mejorar el equilibrio del coche y la rigidez, además de para protegerlas.
Y estamos hablando de un dinero significativo, no de 10 euros.
Ese es uno de los grandes beneficios de mi solución, que los propietarios de coches eléctricos no se vean afectados por el inevitable cambio de baterías pasada su vida útil.
Por supuesto que esas estaciones de servicio cobrarán mas que lo que te cueste cargarlas en casa pero que tranquilidad saber que nunca vas a tener que dejarte un pastizal cuando termine su vida útil.
Y las estaciones de servicio te darían la batería de otro coche que a saber que trato le han dado.
La estación de servicio debe garantizar X horas de funcionamiento, si la batería es más vieja que yo, me da igual ya que ellos correrán con los gastos de renovarlas.
Quizás me falle la memoria pero juraría haber visto ese sistema en China o Japón pero solo para motos.
Cuando solo el fabricante del coche te ofrece el recambio el precio no es el de coste sino el que el cliente pueda pagar, justo suficientemente caro para que no le compense cambiarse el coche.