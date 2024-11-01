En solo cinco años, cambiar la batería a un coche eléctrico será más barato que reparar un motor de gasolina. Lo dice este estudio

Lo sostiene el informe publicado por Recurrent, firma especializada en el análisis de las baterías de coches eléctricos. Reemplazar una batería de 100 kWh podría oscilar entre 4.500 y 5.000 dólares (unos 3.800 y 4.200 euros al cambio) o bien en unos 3.400 dólares (cerca de 2.900 euros) para un paquete de 75 kWh. Lo que significa, señalan, que es un precio equivalente o menor a reparar un motor de combustión.