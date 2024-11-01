Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja

Un delincuente de Massamagrell con más de un centenar de antecedentes policiales, Abraham M. H., alías el Kaki, murió en la madrugada del pasado domingo en un pueblo de Sevilla tras recibir una paliza por agredir a su pareja en plena calle. Tres hombres golpearon e inmovilizaron a Abraham para que dejara de maltratar a su pareja, y poco después falleció por una parada cardiorrespiratoria. Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la madrugada tras la celebración del banquete de una boda en El Coronil, un municipio de la provincia de Sevilla ...