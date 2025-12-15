¿Deben los europeos volver a acostumbrarse a morir en la guerra?

Recientemente, en Francia han causado un gran revuelo las declaraciones públicas realizadas por el general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa francés. Según Mandon, hay que volver a “aceptar perder a sus hijos. Lo que falta es la fortaleza de ánimo para aceptar sufrir, para proteger lo que somos. Si nuestro país vacila porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, porque hay que decirlo, a sufrir económicamente porque las prioridades se destinarán a la producción para la defensa, entonces estamos en peligro”.
| etiquetas: guerra , europa , imperialismo
La pregunta debería ser si los europeos estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, la de nuestros seres queridos y nuestra calidad de vida para mayor gloria de las elites de EEUU y Europa bajo el liderazgo de traidores, corruptos e inutiles en Bruselas y resto de gobiernos europeos
Vaya autoconsumo
Paz entre pueblos, lucha entre clases.
Eso ya nos lo dejó claro el Emerito y era solo un lio fiscal.
Y yo añadiría:
“La guerra es un lugar donde jóvenes pobres que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos ricos que se conocen y se odian, pero no se matan”. Erich Hartman.
x.com/RussiaDirect_/status/1997853272422732127
Lo dicen alto y claro, que no pararan hasta que Europa sea derrotada.
Los nazis rusos diciendo por activa y por pasiva que no quieren ninguna paz, que quieren la rendición incondicional de Ucrania:
x.com/JuliaDavisNews/status/2000268314174730279
Esta célebre frase viene al pelo para todos los cobardes y rusoplanistas: "Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
Ese es el daño que ha hecho Hollywood al imaginario en Europa.
A los nazis los combatieron y derrotaron principalmente los rusos.
Los que tomaron Berlín no llevaban sombrero de cowboy, ni bebían el té de las 5.
Los Simpson, en su gran sabiduría ya lo predijeron y se rieron de ello: www.youtube.com/watch?v=u7u8WmEsUOI