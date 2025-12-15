edición general
11 meneos
29 clics

¿Deben los europeos volver a acostumbrarse a morir en la guerra?

Recientemente, en Francia han causado un gran revuelo las declaraciones públicas realizadas por el general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de la Defensa francés. Según Mandon, hay que volver a “aceptar perder a sus hijos. Lo que falta es la fortaleza de ánimo para aceptar sufrir, para proteger lo que somos. Si nuestro país vacila porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, porque hay que decirlo, a sufrir económicamente porque las prioridades se destinarán a la producción para la defensa, entonces estamos en peligro”.

| etiquetas: guerra , europa , imperialismo
9 2 4 K 78 actualidad
18 comentarios
9 2 4 K 78 actualidad
Comentarios destacados:      
Veelicus #1 Veelicus
Nadie se acostumbra a morir... solo se muere una vez.
La pregunta debería ser si los europeos estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, la de nuestros seres queridos y nuestra calidad de vida para mayor gloria de las elites de EEUU y Europa bajo el liderazgo de traidores, corruptos e inutiles en Bruselas y resto de gobiernos europeos
20 K 190
berkut #4 berkut
#1 Efectivamente.
0 K 11
Furiano.46 #11 Furiano.46 *
#4 mi vida vale mucho. No la sacrifico porque dos retrasados mentales que no pueden caminar y contener la baba al mismo tiempo, no se pongan de acuerdo. Sí los que provocan las guerras las tuvieran que librar, seguro que no habría
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
:roll: es curioso como los usuarios mas pro-rusos de meneame no paran de vaticinar con sus fuentes la tercera guerra mundial mientras apuntan a Europa como la culpable

Vaya autoconsumo
2 K 33
Sinfonico #8 Sinfonico
Lo que deben los europeos es dejar de votar a subnormales que vienen con el cuento de una guerra para justificar la compra de armas a EEUU mientras recortan en políticas sociales.
1 K 22
Cosmos1917 #5 Cosmos1917
Los europeos en abstracto no, la clase trabajadora europea. La burguesía y sus hijos nunca pisarán una trinchera ni tendrán que huir de los drones.

Paz entre pueblos, lucha entre clases.
1 K 18
ummon #17 ummon
#5 Aunque tuvieran que huir, lo harían llamando al chofer para que los lleve a la terminal VIP donde les estará esperando un jet privado que los llevará a cualquier sitio más "amigable".
Eso ya nos lo dejó claro el Emerito y era solo un lio fiscal.
0 K 11
ummon #14 ummon
La pregunta no es esa, debería ser: ¿Deben los europeos volver a acostumbrarse a votar a favor de sus intereses?
0 K 11
Rogue #7 Rogue
Que le den un machete a los políticos y se maten entre ellos. Verás que rápido llegan a acuerdos.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
a mi me pilla muy viejuno para que me manden vestido de caquis a sacar del servidor a ruskis...pero la cosa es...deberiamos mandar a las generaciones nuevas las que tienen mas potencial a ser carne de cañon?... a ver si con la tonterias es mas efectivo mandar a gente mucho mas mayorr a partirse la cara, quizas que en esos casos muchas veces seria...bueno una guerra no es tan necesaria
0 K 8
ummon #15 ummon
#2 “La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. Erich Hartman.
Y yo añadiría:
“La guerra es un lugar donde jóvenes pobres que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos ricos que se conocen y se odian, pero no se matan”. Erich Hartman.
0 K 11
#12 OTANASIA
Pues Mandon que mande a sus hijos y al resto de su familia, en primera fila con los de Bomberleyen
0 K 7
#13 rulko
A ver si hubiese guerra y manda tambien a sus hijos.
0 K 6
#3 pozz *
Los nazis rusos tienen muy claro que estan en guerra con Europa, haran lso esfuerzos que puedan por destruirnos.... no lo digo yo, lo dicen ellos:
x.com/RussiaDirect_/status/1997853272422732127
Lo dicen alto y claro, que no pararan hasta que Europa sea derrotada.

Los nazis rusos diciendo por activa y por pasiva que no quieren ninguna paz, que quieren la rendición incondicional de Ucrania:
x.com/JuliaDavisNews/status/2000268314174730279

Esta célebre frase viene al pelo para todos los cobardes y rusoplanistas: "Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
9 K -3
#6 F.c.r
#3 Pues ya sabes, ve pidiendo el fusil y a pegar tiros, yo creo que lo que dice 1 de morir para mayor gloria de las elites US y UE, pues como que no...
7 K 69
#9 uvi
#3 No se que haces comentando en meneame y no cogiendo un tren con destino a Ucrania. Si tanta guerra ansias, ya puedes ir tirando y pegando tiros, te van a recibir con los brazos abiertos.
3 K 31
ummon #16 ummon
#3 Pues USA también tiene claro que está en guerra fría contra Europa según sus propios documentos
0 K 11
DrEvil #18 DrEvil
#3 "Los nazis rusos"

Ese es el daño que ha hecho Hollywood al imaginario en Europa.
A los nazis los combatieron y derrotaron principalmente los rusos.
Los que tomaron Berlín no llevaban sombrero de cowboy, ni bebían el té de las 5.

Los Simpson, en su gran sabiduría ya lo predijeron y se rieron de ello: www.youtube.com/watch?v=u7u8WmEsUOI
0 K 8

menéame