Dana International, ganadora de Eurovisión por Israel, manda un mensaje a España: “¿Entendéis lo violenta e insultante que es esa decisión?”

Dana International, ganadora en 1998, criticó la postura española, calificándola de “violenta e insultante” y defendió a Israel como nación liberal, destacando el Orgullo de Tel Aviv y Jerusalén como ciudad sagrada. “Explicadme. ¿Cómo y por qué os habéis vuelto contra nuestra?...¿Ya no queréis que cantemos con vosotros? ... ¿Cuánto odio y daño añade?”, insistía." Nos esforzamos al máximo en la competición y, a veces, incluso hemos tenido éxito”, ha sentenciado, tras la decisión de España de abandonar Eurovisión por la participación de Israel.

#1 tropezon *
La decisión de abandonar Eurovisión es super violenta, no los bombardeos sobre gaza :wall:

Y va y dice que les expliquemos por qué nos hemos vuelto contra ellos.

Pues mira, bonita, masacre tras masacre tienen la explicación
#18 guillersk
#1 Eres fascista y TERF por criticarla
GerardoSinMana #36 GerardoSinMana
#18 hablas enserio? Me refiero lo dices de corazón?
Verdaderofalso #22 Verdaderofalso
#1 atacar a personal de ayuda humanitaria, cascos azules y niño no es violento?
#26 Pájaroloco
#1 No está defendiendo los bombardeos, está hablando de un país Israel que no es monocromático. Habla por aquellos que les gusta nuestro país y en el suyo en absoluto son belicistas.
ur_quan_master #29 ur_quan_master
#26 ya. Como Alemania en en 45, que nadie sabía nada de lo que hacía su gobierno.
fofito #38 fofito
#26 Está hablando de un país cuyo gobierno y parlamento apoyan y llevan a cabo un genocidio planificado .
Es lamentable que aquellos israelíes que no están de acuerdo con esto se vean perjudicados por las acciones que terceros se ven en la obligación de tomar para intentar presionar de alguna manera para que cesen en sus acciones.

Pero es muchísimo más lamentable llegar a la conclusión de que es más importante que los buenos israelíes no se sientan molestos a que hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar parar esta locura. Incluido molestar a quien no quiere ser molestado.
#39 muerola
#26 pues nada , esperamos las criticas a las parte de su país que bombardea niños porque si no participar en eurovisión le parece violento, no se que le parecerá lo que hacen sus paisanos
Mauro_Nacho #31 Mauro_Nacho
#1 Tienen una visión distorsionada de la realidad de tanto manipular y ser manipulados, acaban diciendo cosas sin sentido.
Aokromes #37 Aokromes
#1 espero que no vuelva a vender ni un disco mas en españa.
A.more #7 A.more
Violento es reventar niños hija de puta
Amoniaco #9 Amoniaco
#7 ya ves. A ver si algún día pagan los cerdos de hamas por sus asesinatos
A.more #10 A.more
#9 estáis desatados desde que habéis creado la cuenta ayer, progenocidas
Amoniaco #13 Amoniaco
#10 a mi me repugna que haya gente defendiendo a asesinos por que alguien le ha dicho que lo haga.
No tienen ni personalidad. Si mañana les dicen que odien a hamas lo odiaran.
A.more #25 A.more
#13 hay quien si tiene personalidad. Una oscura que disfruta viendo matar inocentes
Amoniaco #28 Amoniaco *
#25 #15 si, algunos disfrutan viendo a mal nacidos escupir a chicas violadas y reventadas al grito de Allah adbak, hasta dicen que es venganza.
No hay tonto ya más grande que alegrarte de que alguien que te quiere muerto, mate. Es como alegrarse dle 11M
A.more #15 A.more
#9 os alegráis de los niños reventados por vuestras bombas o los consideráis animales?.
#5 Leon_Bocanegra
Que te jodan, subnormal!
#16 tropezon
#5 El joder puede proporcionarle cierto placer.

También el que le den por culo.

Mejor desearle que no la vuelvan a escuchar cantar en su puta vida
#23 tropezon
#21 go to #16
Catacroc #3 Catacroc
No es necesario comentar esto. A muchisimos israelies les parece normal matar niños en Gaza, no los consideran personas y por tanto no entienden por que esta todo el mundo tan cabreado con ellos.
#4 tropezon
#3 Quizás si hace falta traerlo para que nos demos cuenta en qué realidad paralela viven
#12 ikzuge
#3 Bueno, todo el mundo no , parece que somos una minoría, desgraciadamente.
Dragstat #32 Dragstat
#3 Yo esperaría que una persona que es icono y pertenece a un grupo vilipendiado y perseguido alrededor del mundo tuviese más empatía o al menos permaneciese callada y no se metiese en este jardín, por mucho que saque que el desfile del Orgullo de Tel Aviv es uno de los más grandes del mundo. Una vergüenza para lo que representa.
Dene #2 Dene *
Ijaputa
JackNorte #20 JackNorte
Cuando personas adultas no entienden la respuesta a su genocidio mientras siguen matando niños cada dia.
Curiosamente esas misma personas entienden perfectamente las sanciones a Rusia y su veto de Eurovision.
#19 Alcalino *
"¿Cómo y por qué os habéis vuelto contra nuestra?"

No se, ¿tal vez por haber asesinado a casi 20.000 niños?

Israel está molesta porque ha perdido 70 millones de potenciales receptores de su propaganda sionista.
#24 okeil
Entendemos más de derechos humanos que de violencia e insultos.
mmlv #14 mmlv
La guerra es la paz
#6 Enfin...
Dana, vete a pedir comida a Rafah, hdp
EldelaPepi #35 EldelaPepi
El lavado de cerebro que le han hecho a esta gente desde críos es bestial.

No veo posible que sean todos tan hijosdeputa, la verdad.
cenutrios_unidos #17 cenutrios_unidos
El genocidio es paz...
Mala #27 Mala
Entendeis lo violenta e insultante...
¡¡¡De eso se trata!!!
cabobronson #8 cabobronson
En el nombre llevas la muerte, Dana
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
¿No le han explicado el cómo y el por qué? Vaya cámara de eco.
Nitros #34 Nitros
Más rabo que el diablo.
#21 Barriales
Vete a tomar por culo.
AlienRoja #30 AlienRoja
Explicadme. ¿Cómo y por qué os habéis vuelto contra nuestra?

La respuesta:

eltelevisero.huffingtonpost.es/2025/12/silvia-intxaurrondo-difunde-en-
#33 AlexGuevara
A esta diva sioNazi la mandaba yo a vivir un temporadita a Gaza para que se entere de lo que vale un peine
