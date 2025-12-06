Dana International, ganadora de Eurovisión por Israel, manda un mensaje a España: “¿Entendéis lo violenta e insultante que es esa decisión?”

Dana International, ganadora en 1998, criticó la postura española, calificándola de “violenta e insultante” y defendió a Israel como nación liberal, destacando el Orgullo de Tel Aviv y Jerusalén como ciudad sagrada. “Explicadme. ¿Cómo y por qué os habéis vuelto contra nuestra?...¿Ya no queréis que cantemos con vosotros? ... ¿Cuánto odio y daño añade?”, insistía." Nos esforzamos al máximo en la competición y, a veces, incluso hemos tenido éxito”, ha sentenciado, tras la decisión de España de abandonar Eurovisión por la participación de Israel.
Y va y dice que les expliquemos por qué nos hemos vuelto contra ellos.
Pues mira, bonita, masacre tras masacre tienen la explicación
Es lamentable que aquellos israelíes que no están de acuerdo con esto se vean perjudicados por las acciones que terceros se ven en la obligación de tomar para intentar presionar de alguna manera para que cesen en sus acciones.
Pero es muchísimo más lamentable llegar a la conclusión de que es más importante que los buenos israelíes no se sientan molestos a que hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar parar esta locura. Incluido molestar a quien no quiere ser molestado.
No tienen ni personalidad. Si mañana les dicen que odien a hamas lo odiaran.
No hay tonto ya más grande que alegrarte de que alguien que te quiere muerto, mate. Es como alegrarse dle 11M
También el que le den por culo.
Mejor desearle que no la vuelvan a escuchar cantar en su puta vida
Curiosamente esas misma personas entienden perfectamente las sanciones a Rusia y su veto de Eurovision.
No se, ¿tal vez por haber asesinado a casi 20.000 niños?
Israel está molesta porque ha perdido 70 millones de potenciales receptores de su propaganda sionista.
No veo posible que sean todos tan hijosdeputa, la verdad.
¡¡¡De eso se trata!!!
La respuesta:
