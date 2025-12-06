Dana International, ganadora de Eurovisión por Israel, manda un mensaje a España: “¿Entendéis lo violenta e insultante que es esa decisión?”

Dana International, ganadora en 1998, criticó la postura española, calificándola de “violenta e insultante” y defendió a Israel como nación liberal, destacando el Orgullo de Tel Aviv y Jerusalén como ciudad sagrada. “Explicadme. ¿Cómo y por qué os habéis vuelto contra nuestra?...¿Ya no queréis que cantemos con vosotros? ... ¿Cuánto odio y daño añade?”, insistía." Nos esforzamos al máximo en la competición y, a veces, incluso hemos tenido éxito”, ha sentenciado, tras la decisión de España de abandonar Eurovisión por la participación de Israel.