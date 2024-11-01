Los cordobeses (ARG) ya comen gatos  

Si hace unos días en la Argentina, la gente estaba comiendo carne de burro, ahora se sabe que la gente de Córdoba está comiendo gatos, por que el gobierno libertaro de Milei ha recortado el presupuesto para las pensiones de inapacidad o las han suprimido, por lo que los sectores más vulnerables de la población, se ven obligados a comer todo lo que pueden, hasta las mascotas que encuentran por la calle, gatos y todo lo que tenga patas.