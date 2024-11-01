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Los cordobeses (ARG) ya comen gatos

Los cordobeses (ARG) ya comen gatos  

Si hace unos días en la Argentina, la gente estaba comiendo carne de burro, ahora se sabe que la gente de Córdoba está comiendo gatos, por que el gobierno libertaro de Milei ha recortado el presupuesto para las pensiones de inapacidad o las han suprimido, por lo que los sectores más vulnerables de la población, se ven obligados a comer todo lo que pueden, hasta las mascotas que encuentran por la calle, gatos y todo lo que tenga patas.

| etiquetas: cordobeses , argentina , comen , gatos
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicus. #10 vicus.
Cuando el "Peluca" llegó al gobierno se decía que la Argentina no podía ir a peor, sino que forzosamente tenía que ir para arriba, por que peor no se podía estar. Pues bueno, parece ser que toda situación por muy mal que esté es susceptible de empeorar, y para buena muestra de ello es lo que está pasando en Argentina. Hace poco días están comiendo burro y los no pueden comer borro porque aún no les alcanza, pues a lo que surja por ahí, gatos, perros, ratas, lo que fuere..Asi…   » ver todo el comentario
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#3 DenisseJoel
Cómo dice @Filetón, el mercado se auto equilibra, y si no, pues te jodés.
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devilinside #7 devilinside
#3 Y ya se sabe que España es un gran consumidor de gatos
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Solinvictus #18 Solinvictus
#3 y que los gatos tienen electrolitos
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#13 Pixmac
La invención de Trump parece que se hizo realidad, con su ayuda, en Argentina.
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iIusion #2 iIusion *
Lo que se han comido también son cantidad de letras, ambre de to.
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Pertinax #1 Pertinax
#0 La entradilla es un sindiós. :troll:
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ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
Ahora sí que es verdad aquél dicho argentino de que “Todo bicho que camina va a parar al asador”
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nopolar #22 nopolar
#6 Es mas general el de "todo lo que corre, camina o vuela... pa la cazuela".
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#20 Suleiman
Lo siguiente comer humanos....
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Graffin #9 Graffin
Pues ya podemos bombardear argentina sin remordimientos.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Según contaba mi abuelo, eso se hizo aquí durante la posguerra. Esto, espero que sea un bulo más.
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devilinside #8 devilinside *
#5 Creo que era verdad. Lo de dar gato por liebre viene de ahí. Cuando estuve en la Ciudad de México, a los tacos de puestos callejeros los llamaban circunvalaciones, porque decían que estaban hechos de carne de perro atropellado en la Circunvalación
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OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness *
#5 mi abuela me dijo eso también, y que muchos carniceros vendían gato, porque troceado y, sin la cabeza ni la cola la gente ni se daba cuenta.
Ella era de Antequera, pero su hermana que vive en Lleida también contaba cosas parecidas.
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ur_quan_master #17 ur_quan_master
#11
- Antequera ?
- Anté era un gato.
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#23 Ninrojo
#11 Que tiempos aquellos que se tenia una dieta variada, gracias al Caudillo invicto
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millanin #19 millanin
#5 Es bien cierto.
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#4 Robe7064
Esto ya pasaba el 2003 en Rosario o Buenos Aires. Recuerdo a un hombre que decía ante las cámaras que lo hacían los chicos porque querían comer carne.
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#15 xaviazo
En Menéame le creen a Roberto Navarro.
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ElRelojero #14 ElRelojero
Hace años se decía que donde se ponía un restaurante chino, los gatos desaparecían
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millanin #21 millanin
El nuevo Soylent Miau.
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#16 sliana
Pueden comerse unos a otros, pero seguirán votando "bien"
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juliusK #12 juliusK
Esto me ha recordado que en la calle donde yo vivía había un merendero que, se comentaba, daba gato por liebre literalmente y que además estaba bien hecho. Yo era un ñajo y no fui nunca, tenía mala fama el garito, pero, creo recordar, que fue cerrado por el ayuntamiento por algo de sanidad. Le he preguntado a ella (si, a la de siempre) y me ha dicho que

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