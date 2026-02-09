·
El Consell renueva 21 salones de juego gracias a eliminar la distancia legal con institutos
La Generalitat amplía la autorización de 29 locales de apuestas en dos años de los que tres de cada cuatro hubieran tenido que cerrar con la ley del Botànic
etiquetas
comunidad valenciana
salones de juegos
colegios
apuestas
#1
WcPC
Pues nada, me parece genial.
Tienen un gobierno que ha dejado morir a más de 200 personas, porque vivían en sitios que gobiernos del mismo signo habían permitido edificar, no paran de robar todo lo público y quitar las leyes que protegen a la gente, pero van a volver a tener mayoría absoluta...
Que bien va a ser vivir en Valencia.
9
K
100
#16
tyrrelco
#1
esto ej curpa de las tonterías de la izquierda, fijo, me lo han dicho en meneame.
1
K
22
#2
Javi_Pina
La libertad avanza
6
K
70
#7
okeil
*
#2
Para los negocios más oscuros ¿Pa cuando la farlopa a las puertas de los colegios señores del PP?
2
K
30
#11
sotillo
#7
Se está negociando a cambio de cuanto
1
K
13
#19
tul
#7
para cuando el amigo del narco quiera ser presidente
0
K
12
#3
Esteban_Rosador
No falla, si está podrido y hay dinero implicado, la derecha meterá mano para favorecerlo.
1
K
37
#6
tetepepe
No hay que cabrear a Rafael Catalá, exministro PPerro de justicia y miembro del consejo de administración de Codere.
2
K
36
#10
salteado3
#6
Las putas puertas giratorias.
0
K
11
#17
uvi
#15
Precisamente esta noticia va de que lo que implementaron los del Botanic y estos se lo cepillan...porque cerrarlos no se si es posible. Otros eliminaron la publicidad de la TV en ciertos rango de horas...
1
K
22
#18
Febrero2034
#17
¿La noticia es que antes gobernaban unos e hicieron unas leyes y ahora gobiernan otros y las cambian?
obviamente, se votóy los del Botanic perdieron
0
K
7
#4
manzitor
Si la medida de alejamiento de los institutos, no va a acompañada de otras contra el absentismo, dichas medidas son irrelevantes. En mi entorno, hasta donde veo, los usuarios son clases bajas y vulnerables, jóvenes casi todos. Si eso es lo que queremos...
0
K
11
#8
salteado3
#4
Lo uno no quita lo otro, pero incluso acudiendo a clase religiosamente si al salir los chavales se van a la casa de apuestas como quien va a un after...
0
K
11
#14
Aokromes
#4
en tu region no se, en la mia para entrar en un salon de juegos tienes que ser mayor de 18 años y estar registrado en el sistema y en la entrada hay una maquina de reconocimiento facial que si no estas registrado pita que no veas da igual la edad que tengas.
1
K
21
#13
Juez_Falcone
¿Hay control de acceso? ¿Hay fuertes multas por entrada de menores?¿Hay inspecciones? Sí a todo. Entonces correcta la medida
0
K
9
#5
Febrero2034
Si se les renueva la licencia es q estaban funcionando antes.
0
K
7
#9
salteado3
#5
Vaya argumento... Efectivamente, para cerrar estos locales antes tenían que estar abiertos. Yo aun diría más, no se pueden cerrar si antes no existían.
2
K
40
#12
Un_señor_de_Cuenca
#5
Estaban funcionando antes porque un ex-ministro del PP, Rafael Catalá, hizo una doble puerta giratoria: desde la dirección de Codere pasó a ministro, instauró una legislación que favorecía que salieran estas salas de apuestas como setas, y una vez conseguido se volvió a Codere.
1
K
29
#15
Febrero2034
#12
El pacto del Botanic estuvo 8 años gobernando la Comunidad Valenciana, si no cerró esos locales durante 8 años, que no se quejen q no lo hagan los otros.
Aun así, no son locales que puedan entrar menores de 18 años. Los del instituto no se caracterizan por tener el mayor poder adquisitivo entre la población en general.
A mi estas mierdas no me gsutan, pero vamos que hay más mecanismos para que los jovenes no entren a esos sitios
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
