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El Consejo General del Poder Judicial se aprueba una subida de sueldo de hasta 800 euros mensuales pese a cobrar entre 130.000 y 155.000 euros al año

El Consejo General del Poder Judicial se aprueba una subida de sueldo de hasta 800 euros mensuales pese a cobrar entre 130.000 y 155.000 euros al año

El incremento de la nómina se aprobó sin publicidad el pasado mes de septiembre con el apoyo de los vocales elegidos a propuesta del PSOE y del PP y el voto en blanco de la presidenta y dos vocales progresistas.

| etiquetas: consejo , general , poder , judicial , capítulo , subida , sueldo
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
Anfiarao #1 Anfiarao *
Obscenidades, apoyadas por el PSOE (del PP ni sorprende, ya que el PP es una obscenidad en sí misma)
4 K 63
Harkon #4 Harkon
#1 Y legitmimadas y apoyadas por Sumar, mientras sus palanganeros aplaudían con las orejas
1 K 29
#7 Flamazares
#4 si lo hubiera propuesto Podemos seguro que se hubieran limitado el salario a 3 SMI :troll:
1 K 20
Harkon #9 Harkon
#7 Ya, com lo pone Sumar, Más Madrid y demás excisionistas ya sabemos que esos montaron el partido para no tener que donar nada de su sueldo, eso no os dio ninguna pista de que pie cojeaban, verdad?
1 K 28
sotillo #11 sotillo
#4 Claro, si va a ser esto, con esto ya dormís tranquilos, como todos son iguales
0 K 10
Harkon #15 Harkon *
#11 No, no duermo tranquilo viendo la deriva del gobierno y de sus decisiones, que cada vez se parecen más los resultados de las mismas y "por lo que sea" a las que tomaría el PP.

Pero oye, otros dormiréis de puta madre viendolas delante de vuestra cara mientras calláis la boca porque como las hace el guapo de Sánchez, y la mejor ministra de trabajo del gobierno más progresista de la via láctea, eh? La autocritica ahora no toca tampoco "por lo que sea" solo tocaba cuando estaba Podemos en el gobierno, casualidades de la vida oye.
0 K 15
pepel #14 pepel
#1 Y no le veo al PP votar en contra.
0 K 18
#16 detectordefalacias
#1 PP y PSOE son dos caras de la misma moneda, por dios, que "El Perro" {0x2122} lo intentó todo para pactar por la derecha hasta que no le quedó otra que pactar por su izquierda.

En cuanto pueda, el PE se quitará la careta SO. Por eso es importante que los votantes seamos conscientes de eso.
2 K 29
Mikhail #17 Mikhail
#16 El P$.E es el partido de derecha civilizada que España merece... :-S
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oceanon3d #20 oceanon3d
#1 Para esto si se han puesto de acuerdo todos.
0 K 9
Harkon #3 Harkon
Jugada maestra esa de PSOE y Sumar de renovar a gusto del PP el CGPJ, eh?

Venga, a volver a repetirla mientras apludís con las orejas, y seguid con la cabeza donde la metéis tenida de costumbre, que es en el culo.
2 K 42
mmlv #13 mmlv
Y a algunos todavia les parece que esta gente tiene demasiado control parlamentario, que "solo los jueces deberian controlar y elegir a los jueces"....
1 K 26
Mikhail #19 Mikhail
#13 Cada vez que escucho eso, me queda más claro que no merecemos tener Democracia. :palm:
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#2 Pitchford
Mucho sueldo para poco y simple trabajo me temo..
1 K 23
Malinke #6 Malinke
#2 pensarán que mantener a Peinado en el caso Begoña, con todas las que hace, desgasta mucho la decencia del CGPJ y hay que recompensarlo económicamente.
2 K 41
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Así pueden tener un criado más en casa.
1 K 22
sotillo #12 sotillo
#10 Mitad en a y mitad en b
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#5 TOTEMICO
Es cojonudo esto de que te puedas poner tú mismo tu sueldo. Los pobres miembros del CGPJ es que no llegan a fin de mes, ¡comprendedlo! Desde aquí lanzo un crowdfunding para poder ayudar a estos trabajadores necesitados.
1 K 18
Nube_Gris #18 Nube_Gris
Que narices comerán estos jueces que con 130k€ al año no tienen suficiente.

Comen mierda, y además a la vista de todos los españoles y de todas las agencias de control judicial del mundo, así que no tiene que ser por el coste de sus viandas sino por la vergüenza, el descrédito y el desprestigio que les supone que todos vean lo que comen.
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Andreham #8 Andreham
Se han subido un poco más de la mitad del sueldo mínimo, not bad.

Supongo que trabajarán un poco más de la mitad que antes y las cosas irán más rápido.
0 K 8

menéame