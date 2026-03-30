El Consejo General del Poder Judicial se aprueba una subida de sueldo de hasta 800 euros mensuales pese a cobrar entre 130.000 y 155.000 euros al año

El incremento de la nómina se aprobó sin publicidad el pasado mes de septiembre con el apoyo de los vocales elegidos a propuesta del PSOE y del PP y el voto en blanco de la presidenta y dos vocales progresistas.
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Pero oye, otros dormiréis de puta madre viendolas delante de vuestra cara mientras calláis la boca porque como las hace el guapo de Sánchez, y la mejor ministra de trabajo del gobierno más progresista de la via láctea, eh? La autocritica ahora no toca tampoco "por lo que sea" solo tocaba cuando estaba Podemos en el gobierno, casualidades de la vida oye.
En cuanto pueda, el PE se quitará la careta SO. Por eso es importante que los votantes seamos conscientes de eso.
Venga, a volver a repetirla mientras apludís con las orejas, y seguid con la cabeza donde la metéis tenida de costumbre, que es en el culo.
Comen mierda, y además a la vista de todos los españoles y de todas las agencias de control judicial del mundo, así que no tiene que ser por el coste de sus viandas sino por la vergüenza, el descrédito y el desprestigio que les supone que todos vean lo que comen.
Supongo que trabajarán un poco más de la mitad que antes y las cosas irán más rápido.