Confirman martirio del Líder de Irán en ataque estadounidense-israelí | HISPANTV

Confirman martirio del Líder de Irán en ataque estadounidense-israelí
Confirman el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, tras ataque estadounidense-israelí el sábado. Esta noticia es la confirmación oficial del régimen.
etiquetas
irán
guerra
#1
CharlesBrowson
vomitivo y veregonzo titular
0
K
8
#2
ElenaCoures1
Se lo cargaron, sin florituras
Ahora sacarán otro del mismo sitio; debe haber muchos para elegir y ser martirizados a su vez
0
K
7
Ahora sacarán otro del mismo sitio; debe haber muchos para elegir y ser martirizados a su vez