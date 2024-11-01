edición general
5 meneos
16 clics
Confirman martirio del Líder de Irán en ataque estadounidense-israelí | HISPANTV

Confirman martirio del Líder de Irán en ataque estadounidense-israelí | HISPANTV

Confirman el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, tras ataque estadounidense-israelí el sábado. Esta noticia es la confirmación oficial del régimen.

| etiquetas: irán , guerra
5 0 1 K 49 actualidad
2 comentarios
5 0 1 K 49 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
vomitivo y veregonzo titular
0 K 8
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Se lo cargaron, sin florituras
Ahora sacarán otro del mismo sitio; debe haber muchos para elegir y ser martirizados a su vez
0 K 7

menéame