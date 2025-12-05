edición general
14 meneos
37 clics

Condenado por acoso un policía de Bilbao que vigilaba a su exnovia con un GPS oculto en el coche

Él siempre sabía donde estaba su ex y ella encontró la baliza oculta en el tubo de escape

| etiquetas: policía , bilbao , gps , acoso
12 2 0 K 187 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 187 actualidad
estemenda #2 estemenda
Este hombre necesita ayuda jurídica.
1 K 28
#3 Albarkas
Este hombre es gilipollas
0 K 16
alcama #1 alcama
Este hombre necesita ayuda psicológica
2 K 13
kreepie #4 kreepie
Conozco un caso cercano muy similar. Ex maltratador acosando y con GPS en el coche de ella para controlar sus movimientos las 24 horas.

Además de otro caso a un vecino al que se dice que otro vecino le puso GPS para chinchorrear.

El cacharro tiene sus ventajas pero que psicópatas tengan acceso a este dispositivo da un poco de mal rollo.

Por cierto, en Android existe una función no muy conocida para detectar un dispositivo GPS que vaya contigo sin ser tuyo. Si sospechas de extrañas coincidencias con alguien puedes comprobarlo con esa herramienta. Y si te lo ponen hay que ir directamente a denunciarlo sin tocarlo.
0 K 11
#5 Hynkel
#4 Por esto desde hace tiempo hay quien aconseja hacer precisamente lo contrario en caso de ruptura sentimental: cortar de cuajo todas las comunicaciones. Borrar todo lo que se tenga en común, fotos, contactos del móvil, todo.

Los acosadores suelen estar varios peldaños por encima de esto, para una persona corriente una ruptura en la que eres el dejado puede doler y mucho. Sentimientos de culpa, pensar qué has hecho mal, no imaginarte la vida sin esa persona... Por eso lo mejor es cortar…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame