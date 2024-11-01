edición general
Condenada por denuncia falsa tras acusar a su exmarido de una agresión «inexistente» en Telde

La plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria condenó a Yaneth Roxana Pantoja Cardozo como autora de un delito de denuncia falsa por acusar a su expareja de una agresión que nunca existió.

