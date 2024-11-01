Un concejal del PSOE en Palencia se cambia el sexo y ya puede lograr ayudas para mujeres rurales

En el DNI sigue apareciendo su nombre de toda la vida: Manuel Garrido Baños. Pero legalmente, desde el pasado mes de diciembre, Manuel es mujer. Este concejal del Partido Socialista en la localidad palentina de Carrión de los Condes, figurando como número cuatro en las listas de los pasados comicios, se acogió al derecho a cambiarse de sexo: «Lo qué no entiendo es por que no lo hacen más hombres», dice el concejal socialista, que también es apicultor y con su nuevo sexo podrá optar a ayudas de la PAC dirigidas únicamente a mujeres apicultoras.
El concejal socialista, que además de su labor institucional también es apicultor y tiene una fábrica de miel, con su nuevo sexo podrá optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).
El edil asegura que «de momento no he notado todavía las ventajas» por dejar de ser hombre y ser identificado como mujer, «pero desventajas no voy a tener», asegura con vehemencia. Manuel Garrido manifiesta también que «por el mismo precio, si un lado es mejor que otro, lo tonto sería no hacerlo; lo que no entiendo es por qué no lo hace todo el mundo».
También hay muy pocos hombres que trabajen en algunas profesiones, según la IA el porcentaje de mujeres en logopedia (93%), terapia ocupacional (90%), enseñanza preescolar/básica (97.7%), trabajo social (90%+) y enfermería (>85%) es altísimo y por eso hay ayudas específicas para que haya más hombres dedicados a la logopedia o al trabajo social.
"y por eso hay ayudas específicas para que haya más hombres dedicados a la logopedia o al trabajo social." sin duda
¿O estás refiriéndote a las mujeres en general?
Osea, que está admitiendo fraude de ley de manera abierta. El cuchillito más afilado del cajón.
La ley trans es una ley maravillosa. Y si hay quien la utiliza para burlar otras leyes, el problema estaría en esas otras leyes, no en la ley trans.
Últimamente estaban por ahí escondiditos. Con tanta guerra sucia por parte de sus amados lideres.
A ver, no os emocioneis tanto pq esto es un fraude a kms. Poco le va a durar si encima va contándolo en medios.
Pero para la fachosferi que ni se ha leído la ley. Cualquier ocasión es buena para meterse con Irenita. Valientes ignorantes. Venga todos a cambiarse el sexo registral, a que no hay cojones?? Machotesss