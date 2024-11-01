edición general
16 meneos
70 clics
Un concejal del PSOE en Palencia se cambia el sexo y ya puede lograr ayudas para mujeres rurales

Un concejal del PSOE en Palencia se cambia el sexo y ya puede lograr ayudas para mujeres rurales

En el DNI sigue apareciendo su nombre de toda la vida: Manuel Garrido Baños. Pero legalmente, desde el pasado mes de diciembre, Manuel es mujer. Este concejal del Partido Socialista en la localidad palentina de Carrión de los Condes, figurando como número cuatro en las listas de los pasados comicios, se acogió al derecho a cambiarse de sexo: «Lo qué no entiendo es por que no lo hacen más hombres», dice el concejal socialista, que también es apicultor y con su nuevo sexo podrá optar a ayudas de la PAC dirigidas únicamente a mujeres apicultoras.

| etiquetas: concejal , psoe , palencia , carrión de los condes , ley trans
13 3 5 K 124 actualidad
33 comentarios
13 3 5 K 124 actualidad
Comentarios destacados:          
#8 EISev *
Llega a ser de VOX en vez del PSOE y colapsa Menéame

El concejal socialista, que además de su labor institucional también es apicultor y tiene una fábrica de miel, con su nuevo sexo podrá optar a ayudas dirigidas únicamente a mujeres apicultoras en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

El edil asegura que «de momento no he notado todavía las ventajas» por dejar de ser hombre y ser identificado como mujer, «pero desventajas no voy a tener», asegura con vehemencia. Manuel Garrido manifiesta también que «por el mismo precio, si un lado es mejor que otro, lo tonto sería no hacerlo; lo que no entiendo es por qué no lo hace todo el mundo».
8 K 107
#18 capitan.meneito
#8 es la abeja reina
0 K 11
verdor #21 verdor
#8 ... y ABC no lo publica
0 K 9
Kantinero #24 Kantinero
#8 Precisamente, toma una determinación que su partido ha defendido, en Vox que están absolutamente en contra si uno de los suyos se cambia de sexo sería un contrasentido, como cuando el PP estaba en contra del matrimonio homosexual pero los tenía en sus filas, o cuando las hijas de estos últimos PP/Vox abortan
1 K 31
Jaime131 #7 Jaime131
Todos los hombres deberíamos declararnos mujeres, así habría una verdadera igualdad.
6 K 60
jromero1974 #9 jromero1974
Pues se le denuncia por fraude de ley y listo, y más habiendo hecho las declaraciones públicas que ha hecho.
5 K 58
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 Si se siente más cómodo siendo mujer ¿qué tiene de malo?
3 K 42
#15 vGeeSiz
#9 que pesados con lo del fraude de ley, no puede haber fraude de ley en un cambio como ese, ya que es totalmente subjetivo
5 K 41
#16 ddomingo
Ole por esa mujer empoderada!!!
4 K 51
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
Si la ley fuera igual para hombres y mujeres no pasarían estas cosas.
6 K 49
#19 EISev *
#13 ten en cuenta que hay muy pocas mujeres apicultoras entonces se destinan unas ayudas de la PAC específicas para mujeres para que haya más apicultoras.

También hay muy pocos hombres que trabajen en algunas profesiones, según la IA el porcentaje de mujeres en logopedia (93%), terapia ocupacional (90%), enseñanza preescolar/básica (97.7%), trabajo social (90%+) y enfermería (>85%) es altísimo y por eso hay ayudas específicas para que haya más hombres dedicados a la logopedia o al trabajo social.

:troll:
3 K 40
DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
#19 Y porqué deberían ser más mujeres apicultoras? Si no lo son será pq no les interesa no?

"y por eso hay ayudas específicas para que haya más hombres dedicados a la logopedia o al trabajo social." sin duda
:troll:
0 K 9
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle *
"En su opinión, «si te dan a elegir un asiento bueno o uno de incómodo, si cuesta lo mismo, pues eliges el bueno»."
3 K 47
magnifiqus #26 magnifiqus
#3 ¿Pero cómo que bueno? Ahora sentirá el machismo en sus carnes y toda la opresión del patriarcado. :troll:
4 K 59
#4 harverto
La gente con discapacidad intelectual también tiene derecho a ayudas
3 K 46
#6 Tensk
#4 ¿Te refieres a quien hizo esta ley? No es necesario, ya cobra sueldo de eurodiputada, creo

¿O estás refiriéndote a las mujeres en general?
8 K 85
rendri #12 rendri
#6 como alvise! Al fin y al cabo a ambos los han elegido los que piensan como ell@s no es que le caigan del cielo, bueno a alvise sí
0 K 10
#30 Tensk
#12 De ese señor del que usted me habla casi ni sabía que se presentaba, cuando vi los resultados casi lo flipé. Cómo de mal tiene que estar haciéndolo el gobierno para que haya tanto, hummm, ser humano votando por este energúmeno.
0 K 11
makinavaja #31 makinavaja
#4 SI, pero para eso necesitas pasar un examen médico... para declararte mujer no.... :-D :-D :-D
0 K 12
rendri #10 rendri
La noticia lo tiene todo, cambio de sexo, ruralidad, Irene montero, paguitas y psoe. Toca los 5 pilares de vox. Ahora en serio, que un tio se quiera aprovechar de huecos de las leyes no quiere decir que sea para todos, si no que se lo digan al novio de la muerte.
3 K 38
magnifiqus #28 magnifiqus
#10 Más que un cambio de sexo, lo que necesita es un cambio de partido
0 K 10
perrico #32 perrico
Es un fraude de ley. Si alguien le denuncia no le va a funcionar.
1 K 31
#5 Leclercia_adecarboxylata
Pues está buena.
1 K 30
Mikhail #14 Mikhail
Uno del P$.E portándose como uno del PP. Sorpresón en las Gaunas... :roll:
1 K 23
JohnnyQuest #25 JohnnyQuest
Cuando las leyes tienen sentido común, las historias raras, el choteo y la incredulidad tienen menos hueco.
1 K 21
Chinchorro #33 Chinchorro
"«Lo qué no entiendo es por que no lo hacen más hombres», dice el concejal socialista, que también es apicultor"

Osea, que está admitiendo fraude de ley de manera abierta. El cuchillito más afilado del cajón.
0 K 12
#23 coldplay_94
Dudo tantísimo que la historia sea tal y cómo la cuenta este medio... En fin
0 K 12
magnifiqus #22 magnifiqus
Joder, como ha evolucionado el tonto del pueblo. Ahora va de listo.
0 K 10
#29 Leon_Bocanegra
Y vuelta la mula al trigo con la ley trans.
La ley trans es una ley maravillosa. Y si hay quien la utiliza para burlar otras leyes, el problema estaría en esas otras leyes, no en la ley trans.
0 K 10
#2 roca
Ahora solo le ffalta pasar or quirófano
0 K 6
#17 ddomingo
#2 ¿Que quieres decir? ¿Que las mujeres no pueden tener pene???
6 K 82
QRK #20 QRK
Que alegría cuando fachilla junto!!
Últimamente estaban por ahí escondiditos. Con tanta guerra sucia por parte de sus amados lideres.

A ver, no os emocioneis tanto pq esto es un fraude a kms. Poco le va a durar si encima va contándolo en medios.

Pero para la fachosferi que ni se ha leído la ley. Cualquier ocasión es buena para meterse con Irenita. Valientes ignorantes. Venga todos a cambiarse el sexo registral, a que no hay cojones?? Machotesss
2 K -13

menéame