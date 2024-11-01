Un concejal del PSOE en Palencia se cambia el sexo y ya puede lograr ayudas para mujeres rurales

En el DNI sigue apareciendo su nombre de toda la vida: Manuel Garrido Baños. Pero legalmente, desde el pasado mes de diciembre, Manuel es mujer. Este concejal del Partido Socialista en la localidad palentina de Carrión de los Condes, figurando como número cuatro en las listas de los pasados comicios, se acogió al derecho a cambiarse de sexo: «Lo qué no entiendo es por que no lo hacen más hombres», dice el concejal socialista, que también es apicultor y con su nuevo sexo podrá optar a ayudas de la PAC dirigidas únicamente a mujeres apicultoras.