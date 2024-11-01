·
main action
Comunicado de ProtonVPN, una de las VPN bloqueadas por LaLiga:
Proton VPN afirmó mediante sus redes sociales que "no teníamos conocimiento de ningún procedimiento que pudiera haber estado en curso antes de que salieran a la luz estos informes"
#1
Sinfonico
*
Comunicado:
En esta etapa, no teníamos conocimiento de ningún procedimiento que pudiera haber estado en curso antes de que salieran a la luz estos informes y no hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia",
Además, cualquier orden judicial emitida sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles así la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida según los principios fundamentales del debido proceso"
"Los tribunales españoles, como todos los tribunales que funcionan bajo el Estado de derecho, están sujetos a garantías procesales que garantizan que las partes tengan una oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte una sentencia vinculante".
8
K
88
#3
jromero1974
#1
pues van apañaos, no saben la tómbola que tenemos en este país como justicia
0
K
7
#4
Sinfonico
#3
Todo se andará
0
K
13
#8
Arkhan
#1
Ahora estos van a aprender que las garantías procesales del estado de derecho del que hablan no se aplican cuando está por medio el fútbol de los cojones.
3
K
49
#9
rodriarevalo
Pues ya os digo yo que no son solo esos. Yo creo que todas. Yo uso de VPN Private Internet Access y el día del partido del Atleti no se conectaba a NINGÚN servidor. Casualidad? Lo dudo.
1
K
19
#2
Sinfonico
Habría enviado el comunicado oficial en X, pero no puedo por ese absurdo ban
0
K
13
#12
Cidwel
no os preocupeis, para cuando europa haga algo, habrá sido legislado en europa una ley que solo permitirá el uso de VPNs a empresas autorizadas, y considerará el uso civil como practica terrorista o PEDOFILA
0
K
10
#10
Ddb
Se trata, en todo caso de una "medida cautelar", muy diferente a una sentencia. Las "medidas cautelares" se imponen normalmente al inicio del procedimiento ya que se suelen solicitar con la demanda y pueden imponerse por el juez "inaudita parte", esto es, sin escuchar a la otra parte ya que al ser al inicio del procedimiento y por el carácter urgente se piden al momento y se conceden al momento si el juez así lo decide. La "medida cautelar" tiene sentido…
» ver todo el comentario
0
K
9
#5
CharlesBrowson
Pues con lo que se viene en contra de RRSS tarde o temprano habrá que meter mano a las VPN
0
K
8
#6
Gry
#5
En el Reino Unido quieren meterlas en el mismo saco, es decir que para utilizar un VPN tendrás que demostrar que eres mayor de edad.
www.express.co.uk/news/uk/2171275/plans-new-vpn-ban-uk
0
K
17
#7
Sinfonico
#5
Llamar "en contra de las RRSS" a una ley para proteger a menores tiene coña, también van en contra del alcohol, del tabaco y de los puticlubs estas leyes
3
K
39
#11
CharlesBrowson
#7
llamalo X, es lo que se viene, para que luego no vengamos con los "jopetas no semen vale, me creia el mas jaker y ahora..."
0
K
8
