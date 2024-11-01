Cómo sobrevivió la antigua China sin un solo libro sagrado (ING)  

El antiguo libro de reglas: cómo gobernaba China sin un libro sagrado ¿Qué pasaría si se pudiera gobernar un imperio enorme sin una sola religión estatal? Mientras que el resto del mundo antiguo se basaba en el derecho divino y los textos religiosos para mantener el orden, China construyó un sistema impulsado por la educación, el mérito y los exámenes más difíciles de la historia de la humanidad. Este vídeo explora el sistema de exámenes imperiales (Keju), un experimento de 1300 años de duración ...