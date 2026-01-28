Cómo Irán reprimió un levantamiento ciudadano con fuerza letal  

En Teherán, la capital de Irán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes desde el techo de una estación de policía. En Karaj, dispararon contra una marcha, alcanzando a una persona en la cabeza. En Isfahán, unos jóvenes se atrincheraron en un callejón mientras sonaban disparos y explosiones. Desde finales de diciembre se habían producido protestas dispersas, iniciando con una huelga en el bazar de Teherán y avivadas por el desplome de la economía. Pero para principios de enero los iraníes se habían rebelado en masa...