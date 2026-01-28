edición general
7 meneos
17 clics

Cómo Irán reprimió un levantamiento ciudadano con fuerza letal  

En Teherán, la capital de Irán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes desde el techo de una estación de policía. En Karaj, dispararon contra una marcha, alcanzando a una persona en la cabeza. En Isfahán, unos jóvenes se atrincheraron en un callejón mientras sonaban disparos y explosiones. Desde finales de diciembre se habían producido protestas dispersas, iniciando con una huelga en el bazar de Teherán y avivadas por el desplome de la economía. Pero para principios de enero los iraníes se habían rebelado en masa...

| etiquetas: irán , represión , revueltas , alí jamenei
6 1 1 K 64 politica
8 comentarios
6 1 1 K 64 politica
rojo_separatista #4 rojo_separatista
#2, pongamos en contexto las cosas: se imponen sanciones a un país para matarlo de hambre y así crear descontento en la población, se infiltran agentes extranjeros en las protestas para hacer que estas se tornen extremadamente violentas y haya muertos, se amplifica el relato desde los medios. La misma mierda de siempre. Es de manual.
3 K 43
suppiluliuma #6 suppiluliuma *
#4 Absolutamente de acuerdo. Todo el mundo sabe que las "protestas" de Black Lives Matter, y toda la violencia y destrucción de la propiedad asociadas, fueron causadas por agitadores foráneos, principalmente antifa, financiados por George Soros. Menos mal que, en este nido de rojos, globalistas y ladrones de adrenocromo, tú y yo defendemos la verdad. ¡Viva Kyle Rittenhouse! :troll:
0 K 10
#8 soberao *
#4 Y ahora la parte final, se paga a los medios para que nos vendan la intervención militar como "necesaria", como el secuestro de Maduro, que dice la UE que se lo estaba buscando y por eso no dan declaraciones...
Como decía Julian Assange "la mayoría de las guerras son el resultado de las mentiras de los medios" www.medialens.org/2022/nearly-every-war-has-been-the-result-of-media-l
0 K 17
#3 Albarkas
En EEUU el ICE hace lo mismo, pero con manifestantes no violentos...
1 K 28
NATOstrófico #1 NATOstrófico
Pues igual que el ICE
1 K 27
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Igualito. Según tu, esto sería más comparable al Euromaidan...
2 K 18
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 3.000 muertos, igualito.

No entres en falacias, Irán ha reprimido salvajemente a un pueblo hasta la polla de los ayatolá, se dice y ya está.
Cuando haya una noticia sobre ICE, pues sin ningún inconveniente se condena la brutalidad.
3 K 47
#7 soberao *
#5 Igual que aquí, que estamos hartos de capillitas fascistas, de franquistas y de quienes los apoyan pero están a la vuelta de la esquina para coger el gobierno de la monarquía parlamentaria que tenemos de país.
Va a volver a ser legal criminalizar y perseguir a rojos y sus organizaciones, y todo ellos por obra y gracia de los que se autoproclaman"los defensores de la libertad" y sus muertos.
0 K 17

menéame