Cómo Irán reprimió un levantamiento ciudadano con fuerza letal  

En Teherán, la capital de Irán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes desde el techo de una estación de policía. En Karaj, dispararon contra una marcha, alcanzando a una persona en la cabeza. En Isfahán, unos jóvenes se atrincheraron en un callejón mientras sonaban disparos y explosiones. Desde finales de diciembre se habían producido protestas dispersas, iniciando con una huelga en el bazar de Teherán y avivadas por el desplome de la economía. Pero para principios de enero los iraníes se habían rebelado en masa...
| etiquetas: irán , represión , revueltas , alí jamenei
Como decía Julian Assange "la mayoría de las guerras son el resultado de las mentiras de los medios" www.medialens.org/2022/nearly-every-war-has-been-the-result-of-media-l
No entres en falacias, Irán ha reprimido salvajemente a un pueblo hasta la polla de los ayatolá, se dice y ya está.
Cuando haya una noticia sobre ICE, pues sin ningún inconveniente se condena la brutalidad.
Va a volver a ser legal criminalizar y perseguir a rojos y sus organizaciones, y todo ellos por obra y gracia de los que se autoproclaman"los defensores de la libertad" y sus muertos.