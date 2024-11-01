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Cómo la industria del azúcar desvió la culpa hacia la grasa saturada durante décadas
Cómo la industria azucarera influyó en la ciencia para culpar a la grasa de las enfermedades cardíacas. Un análisis histórico sobre manipulación científica, nutrición y salud pública.
|
etiquetas
:
nutricion
,
alimentacion
,
grasa
,
azucar
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ciencia
16 comentarios
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ciencia
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#1
crob
Agnotología en estado puro
2
K
32
#2
NPCMeneaMePersigue
Vaya esto me recuerda a lo que decía Quevedo hace 400 años que [censored] envenenaba los medicamentos
O como el Corán cuenta que los [censored] envenaban los campos
2
K
32
#3
NPCMeneaMePersigue
Impresionante el marcaje, envío, y en menos de 30 segundos ya ha visto el envío, leído y comentado para quitarme el primer puesto
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K
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#4
Gadfly
#3
no llores muy fuerte, porfi
0
K
7
#8
NPCMeneaMePersigue
#4
el que se queja de que otros se quejan es el peor de todos
0
K
15
#9
Gadfly
#8
ya, ya pasó mi rey, ya pasó
0
K
7
#10
NPCMeneaMePersigue
#9
estas llorando porque otro se queja, pero bueno lo de siempre de la elite de desplazar el debate sobre el hecho al mensajero para que no se hable del hecho del envenenamiento
0
K
15
#11
Gadfly
#10
te das cuenta del ridiculo que haces señalando que te han quitado la pole en tu propia noticia? que tienes, 5 años? venga a pastar anda.
0
K
7
#12
NPCMeneaMePersigue
#11
No te parece remarcable que alguien esté tan al tanto de lo que envio para en 30 segundos leer, comentar antes que yo?
Wow impresionante la elite y sus marcajes. Esto junto a la violacion constante de la norma anti acoso que no se aplica... Todo bien violar normas, perseguir acosar...
Soy literalmente jesucristo, me quieren cruzificar
0
K
15
#13
Gadfly
#12
lo que eres es bastante ridiculo, pero ya no te voy a hacer mas casito por hoy
0
K
7
#5
alfre2
0 días desde que me enteré que
azúcar
puede ser tanto masculino como femenino. Anotado queda.
0
K
11
#14
MoñecoTeDrapo
*
#5
No solo eso, sino que además puede llevar artículo masculino y adjetivo femenino como "águila", "agua" o "hacha" a pesar de no tener "a" inicial tónica: "el azúcar morena"
www.rae.es/dpd/azúcar
punto 2
1
K
22
#6
omega7767
azucareras echando la culpa a la grasa
petroleras probando que no existía cambio climático
que si el diesel contamina menos
etc
grandes industrias engañando y lo peor de todo, usando ciencia, datos falsos, amenazas ...
4
K
47
#7
NPCMeneaMePersigue
#6
vaya quien y que creencias tendrán los que dominan esas historias
0
K
15
#15
Edheo
Si esque van a por tí, está claro que... te tienen manía
Cómo puedes resistirlo?
Has probado a no respirar?
0
K
7
#16
unocualquierax
Pero el artículo no deja claro si las grasas saturadas son malas o no lo son para problemas cardíacos.
0
K
8
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16
comentarios)
menéame
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O como el Corán cuenta que los [censored] envenaban los campos
Wow impresionante la elite y sus marcajes. Esto junto a la violacion constante de la norma anti acoso que no se aplica... Todo bien violar normas, perseguir acosar...
Soy literalmente jesucristo, me quieren cruzificar
www.rae.es/dpd/azúcar punto 2
petroleras probando que no existía cambio climático
que si el diesel contamina menos
etc
grandes industrias engañando y lo peor de todo, usando ciencia, datos falsos, amenazas ...
Cómo puedes resistirlo?
Has probado a no respirar?