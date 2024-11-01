edición general
Cómo hacer leche dorada, receta reconfortante muy fácil de golden milk con opción vegana

Calentar la leche en un cazo con la rama de canela, los clavos, el cardamomo abierto, los granos de pimienta y el jengibre picado o molido. Bajar el fuego antes de que llegue a ebullición y echar la cúrcuma, removiendo bien. Dejar cocer a fuego muy lento durante al menos 5 minutos. Colar y añadir miel o una alternativa vegetal al gusto

obmultimedia #1 obmultimedia *
Leche Dorada :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Cuñado #6 Cuñado
#1 Hasta hoy conocía esta receta con el desdeñable nombre de "leche de cúrcuma". Si alguna vez la vuelvo a hacer espero no olvidar éste.

-¿Quieres probar un poco de mi leche dorada? Es mejor que la tragues calentita, me sale muy rica.
Torrezzno #3 Torrezzno
La leche dorada esta muy buena y es nutritiva. Fuera coñas
salteado3 #5 salteado3 *
Ganas de complicarse la vida o de "¡miradme! ¡Soy especial! ¡Como cosas raras!"

Cada vez que veo los ingredientes de estas recetas siempre hay alguno que tengo que buscar con Google. El cardamomo abierto xD
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Yo he entrado solo para poder comprobar como ordeñan un vegetal para poder sacar la leche en la opción vegana.
vilgeits #4 vilgeits
Combina muy bien con el queso negro.
