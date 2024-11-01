Cómo hacer leche dorada, receta reconfortante muy fácil de golden milk con opción vegana  

Calentar la leche en un cazo con la rama de canela, los clavos, el cardamomo abierto, los granos de pimienta y el jengibre picado o molido. Bajar el fuego antes de que llegue a ebullición y echar la cúrcuma, removiendo bien. Dejar cocer a fuego muy lento durante al menos 5 minutos. Colar y añadir miel o una alternativa vegetal al gusto
| etiquetas: leche dorada , golden milk , curcuma
-¿Quieres probar un poco de mi leche dorada? Es mejor que la tragues calentita, me sale muy rica.
Cada vez que veo los ingredientes de estas recetas siempre hay alguno que tengo que buscar con Google. El cardamomo abierto