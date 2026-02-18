"Comer fuera en España sigue siendo barato, pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días. Dos copas premium te cuestan 28 euros, pero un plato de arroz por 24 te parece caro"

A pesar de la percepción de que los restaurantes están siempre llenos, el sector de la gastronomía en España atraviesa una crisis silenciosa. Solo en Madrid, 406 locales de restauración bajaron la persiana definitivamente durante el pasado año. Se trata de una "tormenta perfecta", como la definen algunos expertos, alimentada por alquileres imposibles, el aumento del coste de los productos, la falta de personal cualificado y una competencia cada vez más feroz.