"Comer fuera en España sigue siendo barato, pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días. Dos copas premium te cuestan 28 euros, pero un plato de arroz por 24 te parece caro"

A pesar de la percepción de que los restaurantes están siempre llenos, el sector de la gastronomía en España atraviesa una crisis silenciosa. Solo en Madrid, 406 locales de restauración bajaron la persiana definitivamente durante el pasado año. Se trata de una "tormenta perfecta", como la definen algunos expertos, alimentada por alquileres imposibles, el aumento del coste de los productos, la falta de personal cualificado y una competencia cada vez más feroz.
Ahí está la #falacia, en poner al mismo nivel un par de copas en el Fortuny que un plato de arroz en un bar de carretera, como si fuera algo normal tomar copas premium como quién toma arroz.
Nota: no sé si cobran eso en el Fortuny, si no, lo sustituís por otro local.
Pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días y 24€ nos parece caro y 60€ lo estándar
24€ por un plato de paella es un robo
24€ por un plato de arroz en un atraco
Y vas al jacks library o la satoria y te gastas con tu pareja 70 pavos por tomar dos cócteles cada uno y no son sitios especialmente caros como otros de Salesas o salamanca( pongo Madrid por ejemplo pero aplicable a cualquier ciudad). Y luego te vas a cenar a la terraza del ginko por ejemplo en plaza españa y cenas como dios por 50 euros.
Me sorprendió bastante. No sé si soy yo demasiado cutre y agarrado o el chaval un manirroto.
Por eso no tomo copas premium, ni no premium, prefiero refrescos.
Así que la excusa para justificar la inflación no me vale. ¿Están "allanando" el camino por si gana la derecha, que la gente no se queje?
+ Sin embargo, el chef de Lúa "considera que la sociedad española se ha acostumbrado a salir a diario".
A ver si va a ser caro una ración de arroz por 24€ de lunes a viernes, pero en fin de semana, no.
dudo mucho que una bebida de 500 euros la botella o mas te pongan una copa por 14 euros,
solo un imbecil se traga esa chorrada y paga por lo de premium cuando es la misma mierda que en cualquier otro sitio,
lo del arroz ya es depende lo que lleve al igual que la pasta
Puta mierda de manias de generalizar, cuando generalizas la cagas, el reduccionismo solo genera idiotas. Asi crecen los cuñados.