"Comer fuera en España sigue siendo barato, pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días. Dos copas premium te cuestan 28 euros, pero un plato de arroz por 24 te parece caro"

"Comer fuera en España sigue siendo barato, pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días. Dos copas premium te cuestan 28 euros, pero un plato de arroz por 24 te parece caro"

A pesar de la percepción de que los restaurantes están siempre llenos, el sector de la gastronomía en España atraviesa una crisis silenciosa. Solo en Madrid, 406 locales de restauración bajaron la persiana definitivamente durante el pasado año. Se trata de una "tormenta perfecta", como la definen algunos expertos, alimentada por alquileres imposibles, el aumento del coste de los productos, la falta de personal cualificado y una competencia cada vez más feroz.

Escafurciao #3 Escafurciao
24€ un plato de arroz o "paella" es un robo aquí y en Pekín.
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#3 Y 28€ por dos copas también. Alguien debería sacar al juntaletras a comer a algún sitio decente para que deje de arruinarse.
#7 mcfgdbbn3 *
#4: Son premium. ¿Tú tomas muchas copas premium?

Ahí está la #falacia, en poner al mismo nivel un par de copas en el Fortuny que un plato de arroz en un bar de carretera, como si fuera algo normal tomar copas premium como quién toma arroz.

Nota: no sé si cobran eso en el Fortuny, si no, lo sustituís por otro local.
The_Ignorator #10 The_Ignorator
#4 14€ por copa era lo que me cobraron en el último after.
Pero nos hemos acostumbrado a salir todos los días y 24€ nos parece caro y 60€ lo estándar :troll: :roll:
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
#3 En Pekín no te cobran 24€ por un plato de arroz ni en un 3 estrellas michelin
raül_hernàndez_1 #14 raül_hernàndez_1
#3 Y más en Madrid, donde siempre hacen una mierda de arroz que sólo sirve para emplastes en el ombligo
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro
#3
24€ por un plato de paella es un robo
24€ por un plato de arroz en un atraco
Escafurciao #16 Escafurciao
#15 más bien al revés, un arroz con bogavante te puede costar eso, pero una paella de conejo y pollo ni loco.
antesdarle #20 antesdarle
#16 eso venía a decir, no es raro encontrarte por 20-24 euros por persona si vas a un restaurante a hacer un arroz con bogavante. Otra cosa es que hablemos de la paella mixta del menú del día
jonolulu #8 jonolulu *
Son un robo ambas cosas dada la calidad media
#2 encurtido *
Es mucho más normal comer un finde esporádico por 30-40€/persona que tomar copazos a 14€. Conozco infinidad de personas que hacen lo primero varias veces al año y lo segundo quizá nunca en su vida.
tusitala #13 tusitala
#2 Totalmente, yo quizá haya pagado 14 por un cóctel una vez en la vida, en cambio comer o cenar bien por 35 euros me parece buen precio.
#17 Toponotomalasuerte
#2 pues yo estoy con la noticia. La comida es muy barata. Tomarte un coctel en cualquier sitio decente son de 12 a 20 euros.
Y vas al jacks library o la satoria y te gastas con tu pareja 70 pavos por tomar dos cócteles cada uno y no son sitios especialmente caros como otros de Salesas o salamanca( pongo Madrid por ejemplo pero aplicable a cualquier ciudad). Y luego te vas a cenar a la terraza del ginko por ejemplo en plaza españa y cenas como dios por 50 euros.
#21 Kuruñes3.0 *
#2 Ni he pagado por una copa esa ni lo pienso pagar hombre, estamos locos o qué. Esa comida, varias veces al mes con mi mujer.
#11 MenéameParaLosFascistas
Hace poco me encontré en un bar con un camarero de otro bar que frecuento y me dijo que me quería invitar a una copa del whiski que le gustaba a él que le costó 30 euros cada una. Tengo casi 60 palos y nunca se me ha ocurrido gastarme 30 euros en una copa, pero el chaval de treinta y pocos años y un trabajo intuyo que bastante precario no tenía problema en pagarlo.
Me sorprendió bastante. No sé si soy yo demasiado cutre y agarrado o el chaval un manirroto.
#6 mcfgdbbn3
Dos copas premium te cuestan 28 euros, pero un plato de arroz por 24 te parece caro"

Por eso no tomo copas premium, ni no premium, prefiero refrescos.

Así que la excusa para justificar la inflación no me vale. ¿Están "allanando" el camino por si gana la derecha, que la gente no se queje?
#9 Drex
+ La gente ya no sale a cenar tanto entre semana, una franja que debería suponer "un 30 o un 40% de tu negocio", explica García Berlanga.
+ Sin embargo, el chef de Lúa "considera que la sociedad española se ha acostumbrado a salir a diario".

A ver si va a ser caro una ración de arroz por 24€ de lunes a viernes, pero en fin de semana, no.
#12 marcotolo
14 euros una copa no es premium, tendra mucha tonteria el escenario donde la tomas que es distinto,
dudo mucho que una bebida de 500 euros la botella o mas te pongan una copa por 14 euros,
solo un imbecil se traga esa chorrada y paga por lo de premium cuando es la misma mierda que en cualquier otro sitio,
lo del arroz ya es depende lo que lleve al igual que la pasta
johel #18 johel *
Un plato de arroz por 24€ es un atraco lo mires por donde lo mires, una "racion" por 24€ un insulto, una fuente generosa de producto de calidad bien servida y preparada en el que acabas pagando 24 por cabeza ya es otro tema. Tampoco es lo mismo pagar por un plato del dia que por un menu fin de semana... etc etc etc.
Puta mierda de manias de generalizar, cuando generalizas la cagas, el reduccionismo solo genera idiotas. Asi crecen los cuñados.
#19 Kuruñes3.0
A mi no me parece barato pagar eso por una copa, y ni tan mal de sueldo. Lo que hay es mucho pringado que no sabe lo que es caro o barato, y muchas veces además es el más muerto de hambre.
Enero2025 #1 Enero2025
Normal, los alcohólicos priorizan el gasto es su droga antes que en comida.
