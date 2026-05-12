Amaia Montero estaría devastada por los comentarios sobre su regreso a los escenario: podría cancelar la gira con La Oreja de Van Gogh

La cantante del grupo se ha visto salpicada por la polémica después de su primer concierto con la banda después de 19 años por sus problemas de voz. El reciente regreso de Amaia Montero a los escenarios ha generado una respuesta de gran magnitud entre seguidores y críticos del panorama musical español. La artista reapareció en el Bilbao Exhibition Centre el pasado sábado junto a La Oreja de Van Gogh. Según varios medios de comunicación, Montero ha experimentado un profundo descenso anímico tras una avalancha de reacciones, tanto de apoyo como
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Encima la gente quiere que cante bien. Joder, que tikismikis
2. Nunca cantó nada. Es evidente que ahora menos. Tambien debería haberlo previsto
Acabo de ver el vídeo que tiene la noticia y la verdad: canta como ha cantado siempre, no sé cuál es la crítica exactamente.
Y, en efecto, lo que sí parece al menos en esa canción, es que está algo baja de energía/actitud, sin más.
A los que la han visto en etapas anteriores, no les coge por sorpresa.
Supone un sacrificio hacerte millonario.
Siempre llorando en la limusine,
muy deprimido entre actrices de cine,
firmas cheques, firmas contratos
y el Manager te paga con chutes de jaco.