Amaia Montero estaría devastada por los comentarios sobre su regreso a los escenario: podría cancelar la gira con La Oreja de Van Gogh

La cantante del grupo se ha visto salpicada por la polémica después de su primer concierto con la banda después de 19 años por sus problemas de voz. El reciente regreso de Amaia Montero a los escenarios ha generado una respuesta de gran magnitud entre seguidores y críticos del panorama musical español. La artista reapareció en el Bilbao Exhibition Centre el pasado sábado junto a La Oreja de Van Gogh. Según varios medios de comunicación, Montero ha experimentado un profundo descenso anímico tras una avalancha de reacciones, tanto de apoyo como