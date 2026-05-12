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Amaia Montero estaría devastada por los comentarios sobre su regreso a los escenario: podría cancelar la gira con La Oreja de Van Gogh

La cantante del grupo se ha visto salpicada por la polémica después de su primer concierto con la banda después de 19 años por sus problemas de voz. El reciente regreso de Amaia Montero a los escenarios ha generado una respuesta de gran magnitud entre seguidores y críticos del panorama musical español. La artista reapareció en el Bilbao Exhibition Centre el pasado sábado junto a La Oreja de Van Gogh. Según varios medios de comunicación, Montero ha experimentado un profundo descenso anímico tras una avalancha de reacciones, tanto de apoyo como

| etiquetas: regreso , amaia , montero , problemas , voz
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
Rogue #4 Rogue
Cuesta ver la entrada entre 45,00€ y 72,00€ (más gastos de gestión) para las entradas generales, y entre 110€ y 290€ para paquetes VIP.
Encima la gente quiere que cante bien. Joder, que tikismikis
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#15 Patruclo
#4 La gente tiene que saber a lo que va. Es como pagar 48€ por ver en las ventas a Diego Urdiales y esperar que se abracen el y el toro en un bonito final feliz.
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keiko_san #1 keiko_san
1. Lo hagas bien o mal siempre va a haber haters en las redes. Como personaje publico debería haberlo previsto
2. Nunca cantó nada. Es evidente que ahora menos. Tambien debería haberlo previsto
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mariKarmo #7 mariKarmo
#1 A veces no es un tema de cantar y tener una voz brillante. A veces es un tema de actitud.
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mund4y4 #9 mund4y4
#1 y #7
Acabo de ver el vídeo que tiene la noticia y la verdad: canta como ha cantado siempre, no sé cuál es la crítica exactamente.
Y, en efecto, lo que sí parece al menos en esa canción, es que está algo baja de energía/actitud, sin más.
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devilinside #12 devilinside
#7 Pues no. Yo tengo una actitud cojonuda, pero una voz de mierda. Cuando tocaba en el grupo ni siquiera hacía los coros. Se me da mal hasta hacer growl metalero
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ayatolah #18 ayatolah
#7 En el escenario siempre ha sido muy parada y cuando hacía algún movimiento se veía que era "por exigencia de guión".
A los que la han visto en etapas anteriores, no les coge por sorpresa.
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
Nada que unos orfidales y unos guiskitos no arreglen. Aupa Amaya!
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pitercio #3 pitercio *
Ya estamos... que no se vaya muy lejos la purgada, que en cualquier momento le piden que caliente y salga a salvar el partido.
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Supercinexin #13 Supercinexin
El estrellato no es un apostolado.
Supone un sacrificio hacerte millonario.
Siempre llorando en la limusine,
muy deprimido entre actrices de cine,
firmas cheques, firmas contratos
y el Manager te paga con chutes de jaco.


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#5 Suleiman
Notícia de alcance mundial... A llorar a la lloreria ...
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efectogamonal #16 efectogamonal
A mí la primera sensación que tuve después de ver el video, es que se subió al escenario con una caraja de puta madre {0x1f525}
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Buff, fuaf, que pena más grande, oye.
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Dene #14 Dene *
Esta tipa se ha cargado un grupo que ha funcionado mucho mejor sin ella para nada. Sus dotes como cantante siempre fueron bastante flojitas y con el tiempo no han mejorado precisamente. Es que no tiene amigos o gente cerca que le avisara de esto?
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Kasterot #17 Kasterot
#14 que se jodan los muchachos del grupo que se cargaron a la anterior por seguir con el negocio con esa sosa.
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JackNorte #11 JackNorte
que use autotune y ya
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Priorat #19 Priorat
En el video de la noticia se la ve cantar como siempre.
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mariKarmo #8 mariKarmo
Vamos que me olvido de verla en noviembre en Barcelona xD
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#10 chema79
jajajajajaja a mi me recordó a Gollum en día de resaca, que espectaculón! jajajajajajaja
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#20 moneslash
No se podía saber! Qué sorpresa oiga! No me gustan nada, pero la mujer me da bastante pena. Esos cabritos no han sabido parar las cosas a tiempo cegados por la pasta. Si ella fuera más fuerte, pues hubiera pasado de leer comentarios, hubiera cantado mal pero convencida y hubiera dado el pego (como hacen Bob Dylan, Joaquin Sabina o Miguel Bosé ) Se veía a leguas que no aguantaría un asalto a nivel emocional
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menéame