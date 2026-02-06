Los colegios de Mallorca limitan el fútbol en el patio por los conflictos que genera

Muchos colegios e institutos de Mallorca hace años que decidieron regular o incluso prohibir el fútbol en el patio por los conflictos que generaba entre el alumnado masculino y cada vez son más los que se suman a esta tendencia. «Hace varios cursos que no se permite y hemos evitado muchos problemas de convivencia.
Yo de pequeño hice todo lo prohibido, fumaba con 14 años y bebía con 15. con 18 ya fumaba porros, precisamente, y no me cuesta reconocerlo, por que era algo prohibido.
la educación es justo lo contrario a prohibir.
Hasta que no hablemos de la raiz del problema esto no va a mejorar.
Pero jugar al fútbol aún pueden, eso sí limitado a las porterías que hay
por los conflictos que generaba entre el alumnado masculino
Claro, hay que adoctrinarles desde pequeños. Pero luego que si las rrss.