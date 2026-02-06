edición general
Los colegios de Mallorca limitan el fútbol en el patio por los conflictos que genera

Muchos colegios e institutos de Mallorca hace años que decidieron regular o incluso prohibir el fútbol en el patio por los conflictos que generaba entre el alumnado masculino y cada vez son más los que se suman a esta tendencia. «Hace varios cursos que no se permite y hemos evitado muchos problemas de convivencia.

Sinfonico #1 Sinfonico
El problema no es el fútbol es la educación y prohibiendo no se educa
3
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Prohibiendo claro que se educa. Menuda tontería.
3
este_no_es_eltraba #17 este_no_es_eltraba *
#4 no, no se educa prohibiendo.

Yo de pequeño hice todo lo prohibido, fumaba con 14 años y bebía con 15. con 18 ya fumaba porros, precisamente, y no me cuesta reconocerlo, por que era algo prohibido.

la educación es justo lo contrario a prohibir.
1
kastanedowski #7 kastanedowski
Claro, el futbol tiene la culpa....

Hasta que no hablemos de la raiz del problema esto no va a mejorar.
2
#3 EISev
En el mío directamente les han prohibido ir con prendas de vestir de equipos deportivos porque ya era el despiporre

Pero jugar al fútbol aún pueden, eso sí limitado a las porterías que hay
1
UnoYDos #10 UnoYDos *
Creo que la gente no se ha leído la noticia, los comentarios lo demuestran. El problema es el diseño de muchos colegios, que basicamente cuentan con un plano cementado lleno de porterias y canastas como patio. El futbol no es el problema, pero es parte de la causa, si la gente juega al futbol ocupan todo el patio. Pero repito, el problema no es el futbol, si no la mierda de diseños de colegios sin zonas verdes u otras utildiades que no sean futbol.
1
SolidGeorg #8 SolidGeorg
Está claro que hay que prohibir el fútbol a los menores de 16.
1
pitercio #9 pitercio
El problema es el mismo desde hace 100 años: los chupones. Chupan balón y patio.
0
GeneWilder #6 GeneWilder
Se lleva reprimir al varón desde pequeñitos. Ya hablarán las urnas.
0
sorrillo #2 sorrillo
Tienen previsto sustituirlo por el club de la lucha.
0
Ah_no_nimo #11 Ah_no_nimo
Porque enseñar a solucionar los conflictos no se contempla ¿Verdad?
0
kumo #12 kumo
Jugar y desfogarse en el recreo ahora es malo.

por los conflictos que generaba entre el alumnado masculino

Claro, hay que adoctrinarles desde pequeños. Pero luego que si las rrss.
0
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
La nueva España. Disfrutad lo votado.
0
#13 Borgiano
¿Pero cuántos años tienen los "niños" de la foto que ilustra la noticia?
0
#14 Nastar
Totalmente de acuerdo, el futbol se ha de erradicar de los colegios, junto la religion y los adoctrinamientos "buenos"
0
SolidGeorg #5 SolidGeorg
Yo tenía un profe de gimnasia motivado que en los patios cogía el pito y se ponía a arbitrar los 3 partidos simultáneos. Qué tipo más grande...
0
Paideia #16 Paideia
En muchos se prohíbe porque el fútbol ocupa mucho espacio y juegan pocos, pero tampoco se juega a baloncesto, baloncesto... Por lo mismo
0

