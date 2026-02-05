edición general
El PP aragonés cierra su campaña con un grupo que canta "Vamos a volver al 36"

El cierre de campaña del Partido Popular en Aragón termina con polémica. Los populares han escogido al grupo 'Los Meconios' para actuar este viernes en la sala Multiusos de Zaragoza antes de la cita con las urnas. Son conocidos por canciones relacionadas en las que critican al feminismo y en las que bromean, por ejemplo, con las violaciones grupales. Y con estribillos, por ejemplo, como "vamos a volver al 36". Una letra por la que fueron denunciados en 2022 por la Asociación por la Recuperación y Memoria Histórica (ARMH), año en el que se produ

18 comentarios
Comentarios destacados:    
Anfiarao #3 Anfiarao *
Parece que hay que colgar de los pies bocabajo al facherio de vez en cuando para que no se nos olvide
6 K 65
#5 decker
#3 Siempre me gustó el método Mussolini
3 K 42
#7 DeDerechasYOle
#6 #4 #3 #5 Los Meconios lo han explicado mil veces: "Nuestra letra no dice que queramos volver al 36, sino que, con esta crispación, vamos camino de un nuevo 36“

Pero a vosotros eso os da igual. Tenéis el prejuicio bien metido dentro y de ahí no os sacan
8 K -30
StuartMcNight #15 StuartMcNight
#7 Sí. Que sois la derechita cobarde que esconde la mano en cuanto otros os pillan tirando la piedra lo sabemos todos.

Lo saben hasta los de la ultra derechita cobarde que se ríen de vosotros.
1 K 17
#9 DeDerechasYOle
#3 #5 Que luego un auditorio dice "Pedro Sánchez hijo de puta" y os escandalizais. Y aquí estáis pidiendo ( a otros claro) que asesinen gente
5 K -18
Anfiarao #10 Anfiarao
#9 vuelve a la cueva, bicho
4 K 26
#12 DeDerechasYOle
#10 que los cuelguen otros, que tú ya estás para comentar en Meneame. Vaya jeta
0 K 6
#11 DiDiNu
#9 "gente" no, "gente como tu"
0 K 7
#13 DeDerechasYOle *
#11 De momento ******** hace unas semanas
0 K 6
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#9 Que tiempos aquellos cuando colgar fascistas de los pies era aplaudido por el mundo entero.

Ahora hay que leer la lotería de las mandibulitas de cristal que NO son fascistas para nada nunca jamás… pero oye, que no pierden oportunidad de ofenderse cada vez que alguien los menciona. Misterio misterioso.
0 K 10
#17 DeDerechasYOle
#16 Teniendo en cuenta que llamas fascista a cualquiera que piensa diferente a ti, creo que estás más cerca de ser un asesino de masas que de otra cosa
1 K 5
barcelonauta #14 barcelonauta *
#3 Nadie olvida, no te preocupes. Los clásicos nunca mueren.
0 K 7
Lamantua #8 Lamantua
Tarados de mierda.
2 K 25
#4 minossabe
Qué bonito está quedando todo.
Este año ya toca semana santa con escapulario y sangre?
0 K 19
#2 Eukherio
Un grupo que básicamente vive de las limosnas que le dan los partidos políticos a los que pelotean, que después lo de vender entradas para shows propios se les da regular.
1 K 15
#18 Leon_Bocanegra
A ver, no seáis duros. Los meconios es lo más parecido a la cultura que hay en la derecha.
0 K 12
DDJ #6 DDJ
Mentalidad del 36 es la que tienen estos, del siglo I concretamente xD Esclavos defendiendo a sus amos xD
0 K 12
Arcangeldemadera #1 Arcangeldemadera
Que gilipollez xD xD xD xD
0 K 5

