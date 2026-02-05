El PP aragonés cierra su campaña con un grupo que canta "Vamos a volver al 36"

El cierre de campaña del Partido Popular en Aragón termina con polémica. Los populares han escogido al grupo 'Los Meconios' para actuar este viernes en la sala Multiusos de Zaragoza antes de la cita con las urnas. Son conocidos por canciones relacionadas en las que critican al feminismo y en las que bromean, por ejemplo, con las violaciones grupales. Y con estribillos, por ejemplo, como "vamos a volver al 36". Una letra por la que fueron denunciados en 2022 por la Asociación por la Recuperación y Memoria Histórica (ARMH), año en el que se produ