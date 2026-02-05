El PP aragonés cierra su campaña con un grupo que canta "Vamos a volver al 36"

El cierre de campaña del Partido Popular en Aragón termina con polémica. Los populares han escogido al grupo 'Los Meconios' para actuar este viernes en la sala Multiusos de Zaragoza antes de la cita con las urnas. Son conocidos por canciones relacionadas en las que critican al feminismo y en las que bromean, por ejemplo, con las violaciones grupales. Y con estribillos, por ejemplo, como "vamos a volver al 36". Una letra por la que fueron denunciados en 2022 por la Asociación por la Recuperación y Memoria Histórica (ARMH), año en el que se produ
| etiquetas: pp , aragon , 1936
Pero a vosotros eso os da igual. Tenéis el prejuicio bien metido dentro y de ahí no os sacan
Lo saben hasta los de la ultra derechita cobarde que se ríen de vosotros.
Ahora hay que leer la lotería de las mandibulitas de cristal que NO son fascistas para nada nunca jamás… pero oye, que no pierden oportunidad de ofenderse cada vez que alguien los menciona. Misterio misterioso.
Este año ya toca semana santa con escapulario y sangre?