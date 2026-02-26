La CNMC abre un expediente a Ibai Llanos por una infracción grave que podría sancionarse con una multa de hasta 750.000 euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente al célebre creador de contenido, Ibai Llanos, por cometer una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La norma establece que las sanciones para este tipo de infracciones oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, según la cuantía a la que asciendan los ingresos devengados del infractor.
| etiquetas: ibai , cnmc , sanción
Has resaltado una pero has obviado otras "Estas responsabilidades abarcan desde la protección de los menores hasta la regulación de la publicidad, pasando por la inscripción "imperativa" en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros. "
El Consejo del organismo acordó el pasado 19 de febrero incoar un expediente al youtuber al apreciar que ha cometido una infracción gravepor incumplir "en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones establecidas en el artículo 94" de la citada ley "por parte de los usuarios de especial relevancia". La CNMC dispone de hasta 12 meses para resolverlo.
El artículo 94 recoge una serie de obligaciones para los "usuarios de especial… » ver todo el comentario