La CNMC abre un expediente a Ibai Llanos por una infracción grave que podría sancionarse con una multa de hasta 750.000 euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente al célebre creador de contenido, Ibai Llanos, por cometer una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La norma establece que las sanciones para este tipo de infracciones oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, según la cuantía a la que asciendan los ingresos devengados del infractor.