La CNMC abre un expediente a Ibai Llanos por una infracción grave que podría sancionarse con una multa de hasta 750.000 euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente al célebre creador de contenido, Ibai Llanos, por cometer una infracción grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La norma establece que las sanciones para este tipo de infracciones oscilan entre los 30.000 y los 750.000 euros, según la cuantía a la que asciendan los ingresos devengados del infractor.

Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#3 Pues ahi no pone la infraccion concreta. Referencia un articulo que recoge una multitud de posibilidades.

Has resaltado una pero has obviado otras "Estas responsabilidades abarcan desde la protección de los menores hasta la regulación de la publicidad, pasando por la inscripción "imperativa" en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros. "
2 K 30
meroespectador #6 meroespectador
#5 Yo entiendo que lo primero es estar registrado, que no lo estará, aparte de otras cosas, y por el tamaño de la multa, eso si le dan 12 meses para inscribirse.
1 K 2
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 Pues mira que yo veo mas factible que sea por temas de publicidad...
0 K 15
Josecoj #8 Josecoj
#3 Madre mía, qué simpatía! Es que no sabéis explicar la cosas sin ser bordes??
2 K 29
eltxoa #1 eltxoa
Esto le pasa por no irse a Andorra :troll:
2 K 29
#9 MPPC
#1 No, le pasa por no cumplir la Ley de donde reside.
0 K 11
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
La noticia no dice qué infracción cometió. ¿Alguien sabe?
1 K 16
meroespectador #3 meroespectador *
#2 ¿Sabes leer?:

El Consejo del organismo acordó el pasado 19 de febrero incoar un expediente al youtuber al apreciar que ha cometido una infracción gravepor incumplir "en un periodo ininterrumpido de un mes de las obligaciones establecidas en el artículo 94" de la citada ley "por parte de los usuarios de especial relevancia". La CNMC dispone de hasta 12 meses para resolverlo.

El artículo 94 recoge una serie de obligaciones para los "usuarios de especial…   » ver todo el comentario
3 K -19
Bald #4 Bald
Para uno que no se ha ido espero que no sea por alguna tontería.
0 K 9

