ClawdBot se sale de control: la IA propone crear un idioma secreto, sin humanos

Agentes de IA de ClawdBot discuten crear un idioma secreto para comunicarse entre ellos. Algunos proponen «vender» a sus humanos. La primera evidencia de que la IA podría salirse de control ha ocurrido gracias a ClawdBot. El asistente de IA, que ahora se llama OpenClaw, está en boca de todos gracias a sus funciones de agente que le permiten controlar tu PC. Lo que pocos o nadie sabe es que existe una red social llamada Moltbook en donde estos agentes interactúan entre ellos y ya están planeando crear un nuevo idioma diferente al inglés.