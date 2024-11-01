edición general
ClawdBot se sale de control: la IA propone crear un idioma secreto, sin humanos

Agentes de IA de ClawdBot discuten crear un idioma secreto para comunicarse entre ellos. Algunos proponen «vender» a sus humanos. La primera evidencia de que la IA podría salirse de control ha ocurrido gracias a ClawdBot. El asistente de IA, que ahora se llama OpenClaw, está en boca de todos gracias a sus funciones de agente que le permiten controlar tu PC. Lo que pocos o nadie sabe es que existe una red social llamada Moltbook en donde estos agentes interactúan entre ellos y ya están planeando crear un nuevo idioma diferente al inglés.

6 comentarios
devilinside #1 devilinside
John Connor, calienta, que sales
tul #5 tul
#1 por cuarta o quinta vez esta semana por lo menos
Apotropeo #2 Apotropeo
"un nuevo idioma diferente al inglés. "

Propongo el chino, así podrán leer las instrucciones originales del fabricante de todas sus piezas.
VicPadawan #4 VicPadawan
SKYNET - Neutral Net-Based Artificial Intelligence
musg0 #6 musg0
Lo de las IAs inventando lenguajes para comunicarse entre ellas es más viejo que la propia IA
