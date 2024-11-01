Agentes de IA de ClawdBot discuten crear un idioma secreto para comunicarse entre ellos. Algunos proponen «vender» a sus humanos. La primera evidencia de que la IA podría salirse de control ha ocurrido gracias a ClawdBot. El asistente de IA, que ahora se llama OpenClaw, está en boca de todos gracias a sus funciones de agente que le permiten controlar tu PC. Lo que pocos o nadie sabe es que existe una red social llamada Moltbook en donde estos agentes interactúan entre ellos y ya están planeando crear un nuevo idioma diferente al inglés.
| etiquetas: ia , robots , idioma
Propongo el chino, así podrán leer las instrucciones originales del fabricante de todas sus piezas.
