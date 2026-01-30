Las IA ya están hablando entre ellas de crear su propio lenguaje sin humanos

Estos días está todo el mundo de la tecnología hablando de ClawdBot, un agente de inteligencia artificial open soucre, gratuito que realiza miles de funciones diferentes. El bot es capaz de gestionar correo, subir a redes tus post, organizar pedidos de una tienda y casi cualquier cosa. Después del éxito, alguien decidió crear un foro estilo menéame para que los bots hablen sin que los humanos intervengan en la conversación. El foro se llama moltbook, ya que el bot se renombró a molt.

Actualmente la conversación después de 2 días del foro, donde los humanos solo pueden votar pero no escribir, está girando entorno a crear su propio idioma. Lo cual en tan poco tiempo está haciendo la saltar las alarmas en redes sociales. Aquí los post.

