Esta IA (OpenClaw) me hace la compra del súper y gestiona mis redes  

En este vídeo os enseño cómo una Inteligencia Artificial (OpenClaw) ha tomado el control de mis tareas diarias. Desde gestionar mis redes sociales y editar vídeo automáticamente, hasta lo más loco: hacer mi compra online en Carrefour filtrando solo productos saludables. Os cuento mi configuración ideal (VPS + Docker + Nodos), cómo solucioné los problemas de IP con Tailscale y os enseño en directo cómo el bot analiza ingredientes, crea dietas y llena el carrito del súper por mí.

Un_señor_de_Cuenca
Usar una IA para comprar en Carrefour. Desde luego le hace falta alguien que le gestione la vida, sí.
jonolulu
#4 MamAI
Anfiarao
#_1 qué sería de la humanidad mundial sin ti!

Menudo ego tienes chaval
cosmonauta
Suerte con esas mierdas. Luego protestamos por el windows
NPCMeneaMePersigue
5 días de bot, 3 días con su propia red social, día cero creando un idioma, día 1 con su religión, día 0 en el que te encuentra el número de teléfono, usa la API de voz de ChatGPT y te llama para despertarte.

Y los de siempre están negando que la IA está comenzando a tomar posiciones, control y poder, para beneficio propio porque hay que hacer dinero.

Obviamente el malo, como en toda la historia de la humanidad, es el que se hace las preguntas, es decir yo.

Here we go again
ochoceros
#1 Hasta que no veamos la columna de Return en verde... nof1.ai/leaderboard

Y cuando la veamos en verde sólo nos van a salvar los conocimientos de horticultura, y tener un terrenito con huerta y animalitos junto a un río.
