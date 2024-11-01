Esta IA (OpenClaw) me hace la compra del súper y gestiona mis redes  

En este vídeo os enseño cómo una Inteligencia Artificial (OpenClaw) ha tomado el control de mis tareas diarias. Desde gestionar mis redes sociales y editar vídeo automáticamente, hasta lo más loco: hacer mi compra online en Carrefour filtrando solo productos saludables. Os cuento mi configuración ideal (VPS + Docker + Nodos), cómo solucioné los problemas de IP con Tailscale y os enseño en directo cómo el bot analiza ingredientes, crea dietas y llena el carrito del súper por mí.