En este vídeo os enseño cómo una Inteligencia Artificial (OpenClaw) ha tomado el control de mis tareas diarias. Desde gestionar mis redes sociales y editar vídeo automáticamente, hasta lo más loco: hacer mi compra online en Carrefour filtrando solo productos saludables. Os cuento mi configuración ideal (VPS + Docker + Nodos), cómo solucioné los problemas de IP con Tailscale y os enseño en directo cómo el bot analiza ingredientes, crea dietas y llena el carrito del súper por mí.
| etiquetas: ia , tecnologia , clawdbot
Menudo ego tienes chaval
Y los de siempre están negando que la IA está comenzando a tomar posiciones, control y poder, para beneficio propio porque hay que hacer dinero.
Obviamente el malo, como en toda la historia de la humanidad, es el que se hace las preguntas, es decir yo.
Here we go again
Y cuando la veamos en verde sólo nos van a salvar los conocimientos de horticultura, y tener un terrenito con huerta y animalitos junto a un río.