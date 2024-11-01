Ahora todo cobra sentido. Los dueños humanos de estos agentes tienen un incentivo perverso para que sus criaturas digan barbaridades. Si tu bot amenaza con destruir el mundo o funda una secta, la captura de pantalla se vuelve viral en X, el hype se dispara y tu cartera de criptomonedas engorda. Muchos de estos diálogos “aterradores” provienen de prompts diseñados específicamente por usuarios que buscan monetizar el asombro ajeno. La revolución de las máquinas, al final, no es más que otra campaña de marketing para inflar una estafa cripto.