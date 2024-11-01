edición general
3 meneos
54 clics
¿Has instalado Clawdbot? Estos ajustes de seguridad son críticos para protegerte

¿Has instalado Clawdbot? Estos ajustes de seguridad son críticos para protegerte

En las últimas semanas ha aparecido un proyecto en GitHub llamado Clawdbot que está causando auténtico furor entre los usuarios. Este proyecto es un asistente personal basado en IA, la principal diferencia respecto a otros proyectos similares es que lo instalarás de forma local en tu PC o servidor, además, permite conectarlo con los grandes modelos de IA como OpenAI o Claude. El problema de tener un asistente personal basado en IA, es que tendremos que darle acceso a servicios muy sensibles como a nuestro correo electrónico, al calendario, a...

| etiquetas: clawdbot , asistente , ia , linux , docker
2 1 0 K 21 tecnología
3 comentarios
2 1 0 K 21 tecnología
pedrobotero #3 pedrobotero *
Ya no es Clawbot, ahora es Moltbot. Los de Anthropic de dieron un toque al creador.

Instaladlo en una VPS free tier en OCI
0 K 10
taSanás #1 taSanás *
Qué podría salir mal?

Os acordáis de cuando en emule te descargabas copias del DNI de la gente porque se compartía cualquier carpeta a lo loco? Lol
0 K 7
nopolar #2 nopolar
#1 Y discos duros completos de hospitales compartidos había.
0 K 9

menéame