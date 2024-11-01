¿Has instalado Clawdbot? Estos ajustes de seguridad son críticos para protegerte

En las últimas semanas ha aparecido un proyecto en GitHub llamado Clawdbot que está causando auténtico furor entre los usuarios. Este proyecto es un asistente personal basado en IA, la principal diferencia respecto a otros proyectos similares es que lo instalarás de forma local en tu PC o servidor, además, permite conectarlo con los grandes modelos de IA como OpenAI o Claude. El problema de tener un asistente personal basado en IA, es que tendremos que darle acceso a servicios muy sensibles como a nuestro correo electrónico, al calendario, a...