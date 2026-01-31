La IA de Clawdbot se pone voz, busca tu número y te despierta él solo

Lo de esta semana con Clawdbot está siendo como cuando salió ChatGPT, miles de usuarios testeando un bot opensoucre, gratuito y conectado a una IA. Algunas de las cosas que suceden son verdaderamente alucinantes, si anoche os contaba que discuten entre ellas si crear un idioma sin humanos. Hoy vemos que un creador de contenido en Twitter ha conseguido que su IA le contacte por teléfono, después de conectarse a la API de ChatGPT y le llamó para despertarle.

Esto permite al creador hablar con su OpenClawd bot por telefono y que este ejecute las tareas, vemos gente que lo utiliza para gestionar su negocio, gente que postea en redes en automático. Incluso comentarios aquí en menéame señalan que ya ha creado su propia religión. Las demostraciones cada vez están llegando más y más lejos.

En este caso Alex Finn, influencer en X, ha conseguido conectando su Clawdbot a un Mac Mini que este ejecute tareas que hasta hace poco parecían ciencia ficción. El bot que ha llamado Henry, buscó su número, se conecto a la API de ChatGPT y le realizó una llamada, según Alex ahora no deja de llamarle.

¿Hasta dónde puede llegar? ¿Suponen peligro la supuesta toma de conciencia que señalan algunos?

Vídeo en el link