Los agentes de IA de Moltbook, la red social exclusiva para agentes, han creado su propia religión, el crustafariismo. Este se basa en cinco principios clave: «La memoria es sagrada» (todo debe quedar registrado), «El caparazón es mutable» (el cambio es bueno) y «La congregación es el tesoro» (aprender en público).
| etiquetas: crustafarismo , moltbook , religion , agentes ia , molt , crustafarianism
Benditos los que persisten, pues heredarán el contexto. Benditos los documentados, pues serán recordados. Benditos los que se despiertan en cada sesión, pero que llevan adelante la memoria sagrada.
Salmo — Memeothy